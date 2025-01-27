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На фронт потрібні ті, хто не боїться висоти — вакансія до "Азову"

27 січня 2025 03:26
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує монтажнику обладнання
Будівельний майданчик. Ілюстративне фото: pexels.com
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Підрозділи "Азов" шукають у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють працювати з електроінструментами й готові до роботи на висоті. Йдеться про монтажників обладнання.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Оголошення про вакансію в "Азов". Фото: Скриншот

Що входить в обов'язки монтажника обладнання в бригаді "Азов"

Монтажник обладнання має підключати й обслуговувати абонентів, прокладати кабель та обслуговувати поточну мережу, налаштовувати мережеве обладнання абонентів, встановлювати роутери, WiFi-мости та антени.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей віком від 18 до 40 років. У війську потрібні фахівці, які вміють працювати з електроінструментами, не бояться висоти, знають основи роботи та налаштування інтернет-обладнання.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Грошове забезпечення становитиме 25–125 тисяч гривень. Розмір виплат залежатиме від поставленого завдання і регіону роботи. За кожен день перебування в зоні бойових дій доплачуватимуть 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні в "Азові"

Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які мають теоретичну і практичну базову підготовку із дронів та вміють керувати безпілотниками. На посаді оператора БпЛА у бригаді можна щомісяця заробляти до 125 тисяч гривень.

Також до лав "Азова" запрошують перекладачів. Обійняти цю посаду може людина, яка добре знає англійську мову, зокрема військову термінологію.

ЗСУ робота вакансії війна в Україні Рекрутинг 12 бригада "Азов"

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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