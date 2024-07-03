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Мотивация уничтожать врага — полку Азов нужны храбрые мужчины

3 июля 2024 03:18
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Какие профессии пользуются спросом на войне и кто нужен в полку "Азов"
Военнослужащие полка "Азов". Фото иллюстративное: Facebook/АЗОВ
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Бригада "Азов" приглашает на службу украинских мужчин. Открылась вакансия на должность "стрелок". Кандидат должен быть в хорошей физической форме, желательно с боевым опытом. Денежное обеспечение стрелка — до 125 000 грн в месяц.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua во вторник, 2 июля.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Особенности военной службы в полку "Азов"

Азовцы не уточняют, какой именно фронт работ будет у стрелка. Отмечается, что военнослужащий будет выполнять боевые задачи в составе подразделения.

Условия службы:

  • официальная мобилизация к концу военного положения или служба по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • во время службы в зоне боевых действий начисляется денежная надбавка в размере 3 300 грн/день.

Какие специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения операторов БпЛА, которые будут вести разведку с целью уничтожения противника. Также в полку актуальна вакансия инженера технических средств охраны.

ВСУ военный призыв полк "Азов" мобилизация контракт Work.ua военная подготовка

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