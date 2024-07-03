Какие профессии пользуются спросом на войне и кто нужен в полку "Азов"

Мотивация уничтожать врага — полку Азов нужны храбрые мужчины
Бригада "Азов" приглашает на службу украинских мужчин. Открылась вакансия на должность "стрелок". Кандидат должен быть в хорошей физической форме, желательно с боевым опытом. Денежное обеспечение стрелка — до 125 000 грн в месяц.
Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua во вторник, 2 июля.
Особенности военной службы в полку "Азов"
Азовцы не уточняют, какой именно фронт работ будет у стрелка. Отмечается, что военнослужащий будет выполнять боевые задачи в составе подразделения.
Условия службы:
- официальная мобилизация к концу военного положения или служба по контракту;
- возможность перевода действующих военнослужащих;
- возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
- во время службы в зоне боевых действий начисляется денежная надбавка в размере 3 300 грн/день.
Какие специалисты нужны в полку "Азов"
Напомним, бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения операторов БпЛА, которые будут вести разведку с целью уничтожения противника. Также в полку актуальна вакансия инженера технических средств охраны.
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