Мобилизационный потенциал среди осужденных — кого могут отправить в ряды ВСУ

Заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая. Фото: УНИАН

В Украине около 50 тысяч человек, которые имеют судимость и уже отбыли наказание. Также еще 26 тысяч находятся в местах лишения свободы. Часть из них могут мобилизовать в ряды ВСУ.

Об этом в комментарии Суспільному рассказала заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая.

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"Очень сложно сейчас говорить о том, сколько это может быть людей. Первая категория — это лица, которые имеют судимость, но они живут рядом с нами, они уже отбыли свое наказание и уволены. Это примерно 50 тысяч человек", — сказала она.

Высоцкая отметила, что впоследствии можно будет "по факту" говорить, сколько таких людей соответствовало признакам того, чтобы присоединиться к рядам Вооруженных Сил.

Вторая категория, по словам Высоцкой, — это люди, которые сейчас отбывают наказание в тюрьмах — их 26 тысяч.

"Вторая категория — это гораздо сложнее, это возможность привлекать к отражению вооруженной агрессии людей, которые находятся сейчас в тюрьмах, осуждены на сегодня и именно такой механизм и порядок их привлечения в ряды ВСУ", — добавила замминистра.

Именно это, по ее словам, предусматривает проект закона о мобилизации лиц, имеющих и судимость, и осужденных, зарегистрированный в парламенте. По ее словам, вскоре будет оживленная дискуссия в стенах парламента по поводу принятия такого закона.

Высоцкая прокомментировала слова министра Дениса Малюски, который сказал, что вопрос не состоит в том, сколько желающих среди осужденных, и что "никто их не планирует спрашивать, по крайней мере, такая наша позиция — это обязанность каждого гражданина — защищать государство".

"Речь о первой категории, которые являются уже свободными людьми, так же, как у других свободных людей, граждан Украины. Это конституционная обязанность каждого, поэтому никого не спрашивают о желании. Есть, конечно, добровольческие подразделения, есть другие формы, как служить в ВСУ. Но вообще речь идет о том, что есть призыв, военный учет, и люди готовятся к выезду на фронт и потом служат. Так же речь идет об осужденных, уже отбывших наказание и на свободе", — сказала она.

Запрет людям с судимостью быть частью армии является устаревшей законодательной нормой времен Советского Союза.

"Но сегодня очень специфические условия — это военное положение, это потребность в том, чтобы наполнить наше войско. Поэтому, конечно, это очень логично, что свободных людей, которые могут помочь Вооруженным Силам, могут призывать без их согласования или согласия", — сказала Высоцкая.

Она отметила, что для отбывающих наказание осужденных предусмотрено условно-досрочное увольнение по их заявлению.

"То есть их желания, их мотивация обязательны. В противном случае это просто не эффективно для наших Вооруженных Сил. Поэтому их заявление, их желание и обязательное заключение контракта как условие, для того, чтобы условно-досрочно уволиться", — сказала чиновник.

Также будет учитываться возможность, физическая подготовка заключенных, чтобы не было медицинских противопоказаний для такого служения, для такой работы по контракту.

Напомним, что адвокат предупредил о главных рисках мобилизации осужденных.

Ранее мы писали, кого из осужденных будут мобилизовать в ряды ВСУ.