Мобілізаційний потенціал серед засуджених — кого можуть відправити в лави ЗСУ

Заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька. Фото: УНІАН

В Україні є близько 50 тисяч людей, які мають судимість і вже відбули покарання. Також ще 26 тисяч перебувають у місцях позбавлення волі. Частину з них можуть мобілізувати до лав ЗСУ.

Про це в коментарі Суспільному розповіла заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька.

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"Дуже складно зараз говорити про те, скільки це може бути людей. Перша категорія – це особи, які мають судимість, але вони живуть поряд з нами, вони вже відбули своє покарання і є звільненими. Це приблизно 50 тисяч осіб", — сказала вона.

Висоцька зазначила, що згодом можна буде "по факту" говорити, скільки таких людей відповідали ознакам того, щоб приєднатися до лав Збройних Сил.

Друга категорія, за словами Висоцької, — це люди, які зараз відбувають покарання у в'язницях — їх 26 тисяч.

"Друга категорія — це набагато складніше, це можливість залучати до відсічі збройної агресії людей, які перебувають зараз у в'язницях, є засудженими на сьогодні і саме такий механізм і порядок їх залучення до лав ЗСУ", — додала заступниця міністра.

Саме це, за її словами, передбачає проєкт закону про мобілізацію осіб, які мають і судимість, і є засудженими, який зареєстрований у парламенті. За її словами, невдовзі буде жвава дискусія в стінах парламенту щодо прийняття такого закону.

Висоцька прокоментувала слова міністра Дениса Малюськи, який сказав, що питання не полягає в тому, скільки охочих є серед засуджених, і що "ніхто їх не планує питати, принаймні така наша позиція — це обов'язок кожного громадянина — захищати державу".

"Мова про першу категорію, які є вже вільними людьми, так само, як в інших вільних людей, громадян України. Це є конституційний обов'язок кожного, тому нікого не питають про бажання. Є, звісно, добровольчі підрозділи, є інші форми, як служити у ЗСУ. Але загалом йдеться про те, що є призов, військовий облік, і люди готуються до виїзду на фронт і потім служать. Так само мова йде про засуджених, які вже відбули покарання і є на волі", — сказала вона.

Заборона людям з судимість бути частиною армії є застарілою законодавчою нормою часів Радянського Союзу.

"Але сьогодні дуже специфічні умови – це воєнний стан, це потреба в тому, щоб наповнити наше військо. Тому, звісно, що це дуже логічно, що вільних людей, які придатні допомогти Збройним Силам, можуть призивати без їх погодження або згоди", — сказала Висоцька.

Вона зазначила, що для засуджених, які відбувають покарання, передбачено умовно-дострокове звільнення за їхньою заявою.

"Тобто їхнє бажання, їхня мотивація є обов'язковими. В іншому випадку це просто не є ефективно для наших Збройних Сил. Тому їхня заява, їхнє бажання і обов'язкове укладення контракту як умова, для того, щоб умовно-достроково звільнитися", — сказала урядовиця.

Також буде враховуватися спроможність, фізична підготовка ув'язнених, щоб не було медичних протипоказань для такого служіння, для такої роботи за контрактом.

Нагадаємо, що адвокат попередив про головні ризики мобілізації засуджених.

Раніше ми писали, кого із засуджених мобілізуватимуть до лав ЗСУ.