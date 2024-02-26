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Мобилизация в Украине — рекрутеры отчитались о рекордном наплыве добровольцев

26 февраля 2024 11:12
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — рекрутеры отчитались о рекордном наплыве добровольцев
Украинские военные. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине в ноябре прошлого года запустили систему набора добровольцев в ряды ВСУ. Среди вакансий можно выбрать желаемую специальность, чтобы использовать профессиональные навыки и приближать победу. Специалисты зафиксировали наплыв большого количества желающих претендетов на высокооплачиваемые и небоевые профессии.

Об этом сообщил Генеральный директор Work.ua Артур Михно для издания "Эксперт".

Сколько человек откликнулось на вакансии на должности в ВСУ

"Уже более 50 тысяч украинцев откликнулись на вакансии, которые публиковались на Work.ua. И со временем вакансий все больше растет. Если в начале это было пару десятков вакансий, то сейчас на сайте размещено 2400 позиций в разные подразделения. Это очень высокий показатель", — подчеркнул он.

По его словам, основной задачей проекта является помощь найти настоящих профессионалов, которых приглашают на те или иные должности. 

Благодаря этому можно осуществить так называемую разумную мобилизацию, во время которой украинцы будут занимать должности на основе собственного опыта, а не просто по принуждению. К примеру, таких специалистов, как газосварщиков и электротехников, трудно найти.

На какие должности есть наибольший спрос

На сайте по поиску работы ищут мужчин на небоевые специальности, поэтому можно обратить свое внимание именно на них.

"Мы видим огромный спрос на такие должности, как веб-дизайнеры, бухгалтеры и люди с ІТ-квалификацией. Итак, каждый, кто хочет присоединиться к армии по своей специальности и помочь стране победить, может это сделать на сайте Work.ua", — заверил Михно.

Напомним, ранее Михно ответил, сколько граждан отозвалось на вакансии на сайте Work.ua и какие специальности самые популярные среди добровольцев.

Также мы писали, что полк "Азов" приглашает на работу дизелистов. Кандидат должен знать конструкции автомобилей и их узлов, иметь опыт работы на аналогичной должности.

ВСУ
мобилизация
вакансии
добровольцы
Work.ua

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