Рекрутинг в Україні — які спеціальності найпопулярніші серед добровольців

Українські військовослужбовці на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Як відомо, з осені минулого року в Україні діє система рекрутингу добровольців до ЗСУ. Тож, як чоловіки, так і жінки мають змогу обрати конкретну посаду у конкретному підрозділі, де будуть максимально ефективними й зможуть зробити свій вагомий внесок у перемогу. Наразі українці доволі активно відгукуються на вакансії, які їм пропонують рекрутингові компанії. Також спостерігається і поступове зростання кількості підрозділів, які розміщають свої пропозиції на сайтах.

Про це розповів СЕО порталу з пошуку роботи Work.ua Артур Міхно в ефірі телеканалу "1+1". Він розкрив деталі, скільки громадян відгукнулися на вакансії та які спеціальності найпопулярніші серед добровольців.

Так, за його словами, на розміщені на сайті Work.ua вакансії відгукнулося понад 50 тисяч людей. Цікаво, що серед них приблизно однакова кількість чоловіків (51%) та жінок (49%).

Жінки найчастіше відгукуються на такі вакансії:

медик;

фельдшер;

бухгалтер;

діловод.

А от чоловіки обирають і бойові, і не бойові спеціальності, найпопулярніші:

гранатометник;

сапер;

капелан тощо.

Дуже багато чоловіків відгукуються на професії, пов’язані з електрикою. Водночас деяких фахівців досить складно знайти, наприклад, дизелістів чи газозварювальників.

Також Міхно додав, що наразі на Work.ua є пропозиції від 380 підрозділів, а проєкт стартував всього з 30. Вказано наявність 2400 різних позицій у підрозділи. Це є досить високим показником, вважає аналітик.

"Це важливо, тому що фактично ми підійшли до завдання, яке ставили перед собою і Міноборони, і ми як проєкт, який допомагає ЗСУ з пошуком фахівців", — зазначив він.

Найактивнішими підрозділами з розміщення вакансій є морська піхота (95 вакансій), військова частина А4085 – це сили ТрО ЗСУ (51 вакансія), Держприкордонслужба (43 вакансії), "Азов" (36 вакансій).

Максимальна кількість пропозицій у категоріях медицини, телекомунікацій, зв'язку, автобізнесу та транспорту.

"Водночас бачимо такі позиції як веб-дизайнер, велика потреба в бухгалтерах, у людях з ІТ-кваліфікацією. Тому всі, хто хоче професійно приєднатися та допомогти країні у перемозі, можуть приєднатися саме до професійних позицій", — закликав Артур Міхно.

Раніше ми писали, які цивільні професії мають попит в "Азові".

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Третій штурмовій пояснили різницю між мобілізацією та рекрутингом.

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