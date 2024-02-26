Мобілізація в Україні — рекрутери відзвітували про рекордний наплив добровольців

Українські військові. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В Україні в листопаді минулого року запустили систему набору добровольців до лав ЗСУ. Серед вакансій можна обрати бажану спеціальність, аби використовувати професійні навички та наближати перемогу. Фахівці зафіксували наплив великої кількості бажаючих претендетів на високооплачувані та небойові професії.

Про це повідомив Генеральний директор Work.ua Артур Міхно для видання "Експерт".

Скільки людей відгукнулося на вакансії на посади в ЗСУ

"Уже понад 50 тисяч українців відгукнулися на вакансії, які публікувалися на Work.ua. І з часом вакансій все більше зростає. Якщо на початку це було пару десятків вакансій, то зараз на сайті розміщено 2400 позицій у різні підрозділи. Це є дуже високим показником", — наголосив він.

За його словами, основним завданням проєкту є допомога знайти справжніх професіоналів, яких запрошують на ті чи інші посади.

Завдяки цьому можна здійснити так звану розумну мобілізацію, під час якої українців обійматимуть посади на основі власного досвіду, а не просто з примусу. До прикладу, таких спеціалістів, як газозварників та електротехніків, важко знайти.

На які посади є найбільший попит

На сайті з пошуку роботи загалом шукають чоловіків на небойові спеціальності, тому можна звернути свою увагу саме на них.

"Ми бачимо величезний попит на такі посади, як веб-дизайнери, бухгалтери та люди з ІТ-кваліфікацією. Отже, кожен, хто хоче приєднатися до армії за своєю спеціальністю та допомогти країні перемогти, може це зробити на сайті Work.ua", — запевнив Міхно.

Нагадаємо, раніше Міхно відповів, скільки громадян відгукнулися на вакансії на сайті Work.ua та які спеціальності найпопулярніші серед добровольців.

Також ми писали, що полк "Азов" запрошує на роботу дизелістів. Кандидат повинен знати конструкції автомобілів та його вузлів, мати досвід роботи на аналогічній посаді.