Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Мобілізація в Україні — рекрутери відзвітували про рекордний наплив добровольців arrow

Мобілізація в Україні — рекрутери відзвітували про рекордний наплив добровольців

26 лютого 2024 11:12
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — рекрутери відзвітували про рекордний наплив добровольців
Українські військові. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні в листопаді минулого року запустили систему набору добровольців до лав ЗСУ. Серед вакансій можна обрати бажану спеціальність, аби використовувати професійні навички та наближати перемогу. Фахівці зафіксували наплив великої кількості бажаючих претендетів на високооплачувані та небойові професії.

Про це повідомив Генеральний директор Work.ua Артур Міхно для видання "Експерт".

Скільки людей відгукнулося на вакансії на посади в ЗСУ

"Уже понад 50 тисяч українців відгукнулися на вакансії, які публікувалися на Work.ua. І з часом вакансій все більше зростає. Якщо на початку це було пару десятків вакансій, то зараз на сайті розміщено 2400 позицій у різні підрозділи. Це є дуже високим показником", — наголосив він.

За його словами, основним завданням проєкту є допомога знайти справжніх професіоналів, яких запрошують на ті чи інші посади. 

Завдяки цьому можна здійснити так звану розумну мобілізацію, під час якої українців обійматимуть посади на основі власного досвіду, а не просто з примусу. До прикладу, таких спеціалістів, як газозварників та електротехніків, важко знайти. 

На які посади є найбільший попит

На сайті з пошуку роботи загалом шукають чоловіків на небойові спеціальності, тому можна звернути свою увагу саме на них. 

"Ми бачимо величезний попит на такі посади, як веб-дизайнери, бухгалтери та люди з ІТ-кваліфікацією. Отже, кожен, хто хоче приєднатися до армії за своєю спеціальністю та допомогти країні перемогти, може це зробити на сайті Work.ua", — запевнив Міхно. 

Нагадаємо, раніше Міхно відповів, скільки громадян відгукнулися на вакансії на сайті Work.ua та які спеціальності найпопулярніші серед добровольців.

Також ми писали, що полк "Азов" запрошує на роботу дизелістів. Кандидат повинен знати конструкції автомобілів та його вузлів, мати досвід роботи на аналогічній посаді.

ЗСУ
мобілізація
вакансії
добровольці
Work.ua

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

12 лютого 2024

16:28 Народний синоптик Діденко розповіла, де завтра чекати тепла до +17

Актуальне по темі