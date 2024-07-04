Советы мобилизованным — какие вещи нужно иметь в первую очередь

Украинские мобилизованные в учебном центре. Фото: Facebook 150 учебного центра Командования Сил ТрО ВСУ

Украинский фотограф и защитник Александр Заклецкий дал советы по "мобилизационному чемоданчику". Он назвал вещи, которые нужно иметь во время учений и на фронте.

Список Александр Заклецкий написал на своей странице в Facebook.

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"Служить будут все. Пришло время это принять. Может не вы конкретно, но ваш друг, сын, брат. Поэтому, думаю, это сообщение касается всех, кто ожидает мобилизации", — отметил Заклецкий.

Защитник рекомендует мужчинам еще до призыва пройти медицинский осмотр, обновить прививки и иметь при себе свежие результаты анализов, рентгеновские снимки и заключения врачей о состоянии здоровья.

"ВВК часто работают в "турборежиме", поэтому вам необходимо иметь с собой максимум документов о ваших болячках", — подчеркнул Заклецкий.

Советы по мобилизации:

Составьте список важных вещей, которые нужно сделать в случае вашей мобилизации (например, оставьте доверенному лицу пароли от аккаунтов и пин-коды от карт);

сделайте дубликат ключей и передайте доверенным лицам;

подготовьте вещи, которые могут вам пригодиться в армии с момента попадания в учебный центр.

"Это не значит, что вам надо их нести на себе в день мобилизации, но они должны лежать наготове, чтобы в случае необходимости их можно было быстро отправить", — пишет военный.

Вещи, которые необходимо иметь:

Пластиковая папка, десяток файликов, черные шариковые ручки (штук пять минимум), несколько листов бумаги, синий маркер, блокнот;

"Вам надо будет сохранять ваши документы. По возможности настаивайте на письменных расписках, выписках из приказов, копий различных форм и других официальных документов. Обязательно переснимайте все документы, которые вас касаются и проходят мимо вас на смартфон и сохраняйте на гугл-диске, есть возможность сделать копию — делайте. Все вещи выданные или личные обязательно подписывайте маркером", — отметил Заклецкий.

качественный удлинитель на пять розеток и тройник;

зарядка Quick Charge на 2-3 USB и кабелях;

повербанк на 20000 mAh. Лучше иметь не один, а два-три, в случае долгих отключений;

влажные салфетки — много. Они — основа гигиены в полевых условиях;

кусачки;

обложка на военный билет, чтобы хранить его в приличном виде. В идеале еще и положить в пакетик с зип-локом;

нож с клипсой карманный, карманная точилка;

чашка на один литр, электрокипятильник, ложка, вилка;

мультитул с пассатижами;

таблетки от диареи;

противопростудное;

детская присыпка от опрелостей;

"Это очень серьезно. От запорелостей начинают страдать очень быстро и это очень неприятно", — предостерег Заклецкий.

фонарки налобные две штуки;

запасная сменная одежда;

резиновые тапочки (лучше с закрытым носом типа "сабо" или "кроксы");

рюкзак на 20-30 литров;

защита от комаров и москитная сетка;

газовая горелка с "Тюльпанчиком" и газовый баллон для него;

старые хлопчатобумажные тряпки, старая зубная щетка, ватные палочки — вам придется постоянно чистить оружие;

плоскогубцы с изолированными ручками и отвертки с изолированными ручками, открутка-пробник на фазу;

отвертка с набором бит. К ним военный советует еще положить хотя бы десяток разнокалиберных черных шурупов;

синяя изолента (в идеале еще и сантехнический скотч Duct Tape) и веревка для сушки белья;

суперклей;

перчатки строительные — ведь тактические перчатки дорогие, и не всегда нужно именно их "убивать". Строительные перчатки пригодятся;

чай в пакетиках, кофе в стиках, супы быстрого приготовления, сахар, соль;

набор для шитья и набор булавок;

зубная паста, зубная щетка, расческа, бритва;

полотенце из микрофибры максимально большого размера;

персональная не тактическая аптечка под ваши нужды.

Пост Заклецкого. Фото: скриншот

Пост Заклецкого. Фото: скриншот

Напомним, народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что в Верховной Раде рассматривают возможность предоставления отсрочки еще одной категории военнообязанных. По его словам, речь идет о "неполнородных братьях и сестрах" погибших и без вести пропавших защитников.

Также если мобилизованного отправили в зону боевых действий без базовой военной подготовки — нужно жаловаться на "горячую линию" Минобороны, в СБУ или ГБР. По закону обучение ранее не служивших новобранцев длятся 2-3 месяца.