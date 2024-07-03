BBC заявило, що в липні мобілізація стрімко посилиться — що відомо

Громадяни України у ТЦК. Фото: Одеський ТЦК

У липні передбачаються значні зміни в мобілізації військовозобов'язаних. Зокрема, 16 липня закінчиться термін протягом, якого всі чоловіки у віці від 18 до 60 років повинні були оновити свої особисті дані для військового обліку.

Про це повідомило видання "ВВС Україна" у середу, 3 липня.

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Згідно з новим законом про мобілізацію, військовозобов'язаним надали 60 днів на оновлення своїх даних. Проте багато з них вважають цей строк недостатнім через черги до ТЦК і технічні проблеми в інтернет-додатках.

З 16 липня набудуть чинності штрафи за порушення правил військового обліку та мобілізації:.ТЦК зможе оштрафувати чоловіків мобілізаційного віку та жінок-медиків, які також зобов'язані оновити свої дані. Розмір штрафу становитиме від 17 до 25,5 тисяч гривень. Підприємство, на якому порушуються правила військового обліку співробітників, може отримати штраф у розмірі від 34 до 59,5 тисяч гривень.

Якщо протягом 15 днів особа не сплатить штраф, можуть бути активовані інші заходи примусу, такі як блокування банківських рахунків, конфіскація майна і навіть можливість притягнення до кримінальної відповідальності.

З 16 липня набуде чинності нове правило: повістка, яку ТЦК висилатиме рекомендованим листом, буде вважатись врученою, навіть якщо особа відмовиться її отримати чи якщо поштова служба зафіксує відсутність адресата за його місцем проживання.

Мобілізація студентів

Згідно з новим законом, тепер встановлено нові умови для мобілізації студентів. З 1 липня відтепер можуть бути мобілізовані до війська три категорії студентів, які навчаються у вишах і професійних середніх закладах освіти.

До першої категорії входять студенти, що навчаються заочно Друга категорія охоплює тих, хто отримує другу чи третю вищу освіту в бакалавраті, чи магістратурі за іншою спеціальністю. Однак якщо студент отримує освіту, яка є вищою за його попередню в тому ж напрямку, тоді йому надається відстрочка. Третя група включає тих, хто отримує освіту на рівні нижчому від власного, наприклад, люди з вищою освітою, які навчаються в середніх навчальних закладах.

За даними Міністерства освіти і науки, кількість студентів, що навчаються на контрактній основі у вищих навчальних закладах, в останні роки зросла на понад 40%, переважно через чоловіків мобілізаційного віку.

Раніше ми писали, чи може отримати відстрочку чоловік, який навчається на магістратурі.

Нагадаємо, ми повідомляли, які категорії студентів можуть мобілізувати в Україні.

Також ми інформували, чи мають право на відстрочку здобувачі другої вищої освіти.