Мобилизация в Украине — кому могут вручить повестку повторно
В связи с военным положением и всеобщей мобилизацией в Украине продолжают раздавать повестки. При этом некоторые могут получить это уведомление с ТЦК повторно. Уполномоченные сотрудники прежде всего проверяют, стоит ли лицо на военном учете, а также имеет отсрочку или бронирование.
Об этом пишет NV.
Кому могут повторно вручить повестку
Если ВЛК сочла непригодными или ограниченно пригодными и мужчины не мобилизовали, то уполномоченные ТЦК лица могут повторно вручить повестку на улице.
Какие причины для повторного вручения повестки
- если ВЛК проходили больше года назад;
- для проверки учетных данных;
- для проверки данных о забронированном работнике;
- для проверки обстоятельств отсрочки;
- для мобилизации
Согласно постановлению №1486, уточнять учетные данные следует в течение семи дней после любых изменений.
Согласно постановлению правительства №1487 уточнять учетные данные нужно в течение семи дней после любых изменений, но не жрет раз в пять лет.
Некоторые виды отсрочки предоставляются на определенный срок — для обучения на год, затем нужно предоставлять новую справку, бронирование действует на шесть месяцев или существуют основания для учреждения бронировать работников.
Напомним, все военнообязанные мужчины должны явиться в ТЦК и СП для обновления военно-учетных данных. В частности, это касается людей с инвалидностью третьей группы, обладающих правом отсрочки от призыва на военную службу. Но для этого им необязательно лично посещать военкомат, документы можно отправить.
Добавим, право на отсрочку в марте можно получить по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам, по профессиональной деятельности, через обучение и при наличии бронирования.
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