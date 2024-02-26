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Мобілізація в Україні — юристка розповіла, кого можуть призвати з багатодітних чоловіків

26 лютого 2024 19:10
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — юристка розповіла, кого можуть призвати з багатодітних чоловіків
Боєць ЗСУ з дитиною. Фото ілюстративне: Facebook Сергія Гайдая
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В оновленій версії законопроєкту про мобілізацію, яку незабаром розглядатимуть у Верховній Раді є пункт про призов багатодітних чоловіків, які мають заборгованість з аліментами для дітей. Тому для того, аби уникнути призову до війська, їм варто потурбуватись про погашення ймовірних аліментів.

Про це розповіла українська юристка Христина Очкур, фахівчиня адвокатського бюро "Пані в законі".

Кого мобілізують з багатодітних чоловіків

Зауважимо, що "багатодітними" в Україні вважаються родини, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей. 

"Чоловіки, які не платять аліменти, при цьому мають троє або більше дітей, можуть потрапити під мобілізацію, попри те, що багатодітні", — уточнила Очкур.

Правозахисниця звернула увагу, що оновлений законопроєкт внесе правки до статті 23 про пункт стосовно відтермінування мобілізації для багатодітних батьків. 

"Якщо за законопроєкт проголосують у такому вигляді, то багатодітні чоловіки, які не платять аліменти, не зможуть скористатися правом на відстрочку", — уточнила юристка.

Внаслідок цього, вона порадила всім, у кого є ймовірні заборгованості не зволікати з їх погашенням, оскільки аліменти не згорять і нікуди не зникнуть. На думку юристки, якщо на призов людей з інвалідністю у ВРУ ще можуть прийняти нові правки, виправивши попередню ситуацію, то на правки про заборгованість аліментів уряд навряд чи може піти.

Нагадаємо, раніше член оборонного комітету Ради Олександр Федієнко заявив, що українцям дозволять знімати на камеру дії ТЦК, але тільки якщо ті перебувають у військовому одязі. 

Також адвокат Андрій Лавренюк пояснив, як треба діяти під час спроби працівників ТЦК СП вручити повістку на вулиці. 

Верховна Рада
діти
Україна
військовий призов
мобілізація
батьки
юристи

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