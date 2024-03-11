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Мобилизация в Украине — можно ли зарегистрировать брак без передачи данных в ТЦК

11 марта 2024 10:08
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Мобилизация в Украине — можно ли зарегистрировать брак без передачи данных в ТЦК
Военные супруги. Фото иллюстративное: armyinform.com
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Юрист Диана Тернова рассказала, что после регистрации брака ЗАГС сообщает территориальным центрам комплектования об изменении семейного положения личности. По словам специалиста, это не значит, что человека сразу мобилизуют. Однако он должен обновить свои данные в военкомате.

Об этом эксперт сказала в интервью для РБК.

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Обязательно ли после регистрации брака передавать данные в ТЦК

"При подаче заявления о государственной регистрации брака человек заполняет соответствующие графы для предоставления информации. Такое заявление включает в себя сведения по отношению к военной службе. Таким образом, после регистрации брака, ЗАГС действительно сообщает ТЦК об изменении семейного положения лица", — сказала Тернова, говоря об изменении данных лица в ТЦК после регистрации брака.

Она добавила, что обновление данных не означает автоматическую мобилизацию человека.

"Нет, после регистрации брака сразу никто не мобилизует, однако после регистрации брака лицу нужно обновить свои данные в ТЦК", — сказала Тернова.

В то же время, по словам юриста, когда начинается судебный процесс расторжения брака, судебные органы соответствующую информацию в ТЦК не представляют.

Напомним, Новини.LIVE подготовили перечень болезней, при наличии которых могут признать негодным к военной службе с исключением из военного учета.

Также юрист Диана Скумадчук рассказала, что нужно делать, если человека признали пригодным к военной службе, несмотря на болезни.

война
брак
военный призыв
война в Украине
ТЦК и СП
мужчины

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