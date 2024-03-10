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Юристка розповіла, що робити, якщо вас визнали придатним, попри хвороби

10 березня 2024 23:59
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Як діяти якщо комісія визнає придатним при наявності хвороб
Проходження ВЛК. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Щоб військовозобовʼязаного прийняли на військову службу, йому необхідно обовʼязково пройти військово-лікарську комісію, аби та визнала його придатним. Однак існує багато випадків, коли комісія визнає придатними людей, попри їхні хвороби. 

Що робити в такій ситуації Новини.LIVE розповіла юристка Діана Скумадчук з ЮК "Приходько та партнери". 

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Що робити, якщо хворого визнали придатним

Наразі існує багато випадків, коли хворих, незважаючи на їхній стан здоровʼя, визнають придатними до служби в армії. 

"Раніше за іншим наказом Міністерства оборони велику кількість осіб було вже виключено з військового обліку, а зараз їх знову ставлять на військовий облік, хоча стан здоров’я не покращився", — розповіла юристка. 

Якщо таке трапляється, то рішення можна оскаржити за допомогою звернення в вищу за рівнем ВЛК — регіональну або обласну. Якщо ж після цього військовозобовʼязаного не відправили на повторне обстеження, то рішення можна оскаржити в суді. 

"Але в цій процедурі важливо дотримуватися термінів та зібрати всю медичну документацію, яка підтверджує ті чи інші діагнози. Однак варто звернути увагу, що на час як досудового, так і судового оскарження, особу можуть мобілізувати і направити до військової частини для проходження служби", — наголошує Діана Скумадчук.

Якщо хворого таки мобілізували, то необхідно звернутись до свого командира з рапортом. А вже він, відповідно до Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, зобов’язаний направити людину в медичний заклад. Там після обстеження й лікування військовозобовʼязаний знову проходить ВЛК, яка вже встановлює придатність.

Нагадаємо, Новини.LIVE підготували перелік хвороб, за наявності яких можуть визнати непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку.

мобілізація
ВЛК
ТЦК та СП
юрист

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