Як діяти якщо комісія визнає придатним при наявності хвороб

Проходження ВЛК. Фото: google.com

Щоб військовозобовʼязаного прийняли на військову службу, йому необхідно обовʼязково пройти військово-лікарську комісію, аби та визнала його придатним. Однак існує багато випадків, коли комісія визнає придатними людей, попри їхні хвороби.

Що робити в такій ситуації Новини.LIVE розповіла юристка Діана Скумадчук з ЮК "Приходько та партнери".

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Що робити, якщо хворого визнали придатним

Наразі існує багато випадків, коли хворих, незважаючи на їхній стан здоровʼя, визнають придатними до служби в армії.

"Раніше за іншим наказом Міністерства оборони велику кількість осіб було вже виключено з військового обліку, а зараз їх знову ставлять на військовий облік, хоча стан здоров’я не покращився", — розповіла юристка.

Якщо таке трапляється, то рішення можна оскаржити за допомогою звернення в вищу за рівнем ВЛК — регіональну або обласну. Якщо ж після цього військовозобовʼязаного не відправили на повторне обстеження, то рішення можна оскаржити в суді.

"Але в цій процедурі важливо дотримуватися термінів та зібрати всю медичну документацію, яка підтверджує ті чи інші діагнози. Однак варто звернути увагу, що на час як досудового, так і судового оскарження, особу можуть мобілізувати і направити до військової частини для проходження служби", — наголошує Діана Скумадчук.

Якщо хворого таки мобілізували, то необхідно звернутись до свого командира з рапортом. А вже він, відповідно до Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, зобов’язаний направити людину в медичний заклад. Там після обстеження й лікування військовозобовʼязаний знову проходить ВЛК, яка вже встановлює придатність.

Нагадаємо, Новини.LIVE підготували перелік хвороб, за наявності яких можуть визнати непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку.