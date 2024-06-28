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Мобилизация в Украине — бизнес просит власти решить пять главных проблем

28 июня 2024 13:14
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Пять проблем мобилизации в Украине – среди них экономическое бронирование
Проверка документов у мужчины. Иллюстративное фото: Одесский ТЦК и СП
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. В то же время возникло множество вопросов и проблем в обществе, в частности, по бронированию работников.

Об этом сообщила Европейская бизнес-ассоциация.

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Были проанализированы частые запросы бизнес-сообщества по вопросам бронирования от мобилизации в Украине и направлено обращение в Верховную Раду и правительство с просьбой решить пять основных вопросов:

  • поддержать и способствовать скорейшему принятию законопроекта о продлении срока обновления данных до 150 дней. Поскольку на 25 июня данные смогли обновить лишь 2,3 млн военнообязанных из примерно 11 млн, а к 16 июля вряд ли все смогут это сделать. Причиной тому является, в частности, низкая пропускная способность государства;
  • как можно быстрее запустить систему э-Бронирования, так как процесс подготовки документов до получения приказа о бронировании занимает около двух месяцев и требует значительных ресурсов как со стороны государства, так и бизнеса.
  • участились случаи отказов со стороны органов власти в бронировании без объяснения причин. Поэтому следует запустить систему э-Бронирования через ресурсы портала "Дія" как можно скорее — как для предприятий критической инфраструктуры, так и важных для экономики. Таким образом, удастся предотвратить какие-либо злоупотребления в процессе согласования списков;
  • предоставить забронированным лицам и находящимся в процессе бронирования 30 дней иммунитета от мобилизации для обновления данных в ТЦК и СП. Такая неопределенность заставляет большое количество военнообязанных избегать визита в военкомат;
  • разрешить бронирование без ограничений количества работников транспортной отрасли, которые привлечены в процессе осуществления грузовых перевозок. Наличие достаточного количества людей, готовых выходить на маршрут — это залог экономической безопасности государства;
  • ввести экономическое бронирование в стране. Бизнес готов обсуждать с властями разные модели и определить, какая может быть наиболее полезна для государства.

Ранее в Минобороны рассказали, какие услуги станут доступны в приложении "Армія+". Известно, что функционал готов и разработан Центром масштабирования технологических решений Генштаба ВСУ.

Также мы писали, что в ближайшее время на портале "Дія" начнут тестировать сервис бронирования от мобилизации. Такую услугу запустят уже в начале июля.

военный призыв
мобилизация
повестки
бронирование
ТЦК и СП
мужчины

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