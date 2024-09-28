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Мобилизация в октябре — какой призывной возраст допустимый по закону

28 сентября 2024 09:30
Виктория Козырь - редактор
Какой призывной возраст законен в Украине — все нюансы законодательства
Сотрудник ТЦК проверяет документы. Фото: REUTERS
Виктория Козырь - редактор

В Украине продолжается общая мобилизация в рамках введенного военного положения, которое Верховная Рада продлила до 9 ноября 2024 года. Согласно закону Украины, определены конкретные возрастные категории военнообязанных, подлежащих призыву.

Новини.LIVE подробно опишет какие возрастные категории мобилизуют.

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Каковы законные основания для призыва определенных возрастных категорий

В мае 2023 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении за основу и в целом проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" (№9281). Согласно ему уменьшен предельный возраст пребывания граждан на военном учете с 27 до 25 лет.

Также 18 мая 2024 года вступил в силу закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета", где внесли некоторые уточнения и изменения по призывному возрасту, включая его снижение.

С какого возраста мобилизуют в Украине и нужно ли обязательно пройти подготовку

Итак, согласно действующим законам, всеобщая мобилизация в Украине начинается для мужчин с 25 лет. Кроме того, законодательная база установила следующие требования и нормы:

  • мобилизация будет происходить для военнообязанных от 25 до 60 лет;
  • с 2025 года в вузах вводится обязательная базовая военная подготовка;
  • некоторые категории граждан имеют право освободить от прохождения военной подготовки в университетах;
  • вместо срочной вводится базовая военная служба сроком на 5 месяцев в мирное время и 3 месяца в военное;
  • граждане с 18 лет могут самостоятельно выбрать время прохождения базовой военной службы;
  • граждане с 18 лет независимо от прохождения базовой военной подготовки или службы получат отсрочку до достижения мобилизационного возраста.

Законна ли мобилизация в Украине мужчин моложе 25 лет

Отметим, что мужчины в возрасте от 18 до 25 лет относятся к категории призывников, но есть отдельные случаи, когда их могут мобилизовать:

  • если они прошли срочную службу в мирное время;
  • если они окончили высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получили военно-учетную специальность;
  • если ранее такое лицо было признано "ограниченно пригодным", то есть военно-врачебная комиссия установила, что они непригодны к срочной службе в мирное время, но пригодны в военное время;

Могут ли мобилизовать человека младше 25 лет ограниченно пригодным

Важно, что согласно новому законодательству, отменен статус "ограниченно пригодный", поэтому те, кто раньше имел его, военнообязаны, даже если им не исполнилось 25 лет. В них могут проверять военно-учетные документы. В случае отсутствия актуальных данных, таких лиц могут направлять на повторное прохождение военно-врачебной комиссии.

В дальнейшем ВВК может дать человеку следующие выводы:

  • годен к службе;
  • годен для службы в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны;
  • негоден к военной службе с исключением из военного учета;
  • временно непригоден – требуют лечения, отпуска, освобождения от исполнения служебных обязанностей;
  • непригодны к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев.

Напомним, недавно омбудсман Украины Дмитрий Лубинец заявил, что в скором времени ТЦК будет проверять документы по новому алгоритму.

Также юристы объяснили нюанс, почему даже недавно оформленные отсрочки утратят свою силу с 9 ноября и что делать в таком случае.

военный призыв мобилизация ВВК ТЦК и СП призывник

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