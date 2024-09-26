Відстрочка для студентів — коли її можна отримати

Студент на заняттях. Ілюстративне фото: osvita-cherkasy.gov.ua

Під час загальної мобілізації студенти, які навчаються на денній формі навчання можуть отримати відстрочку. Вона почне діяти з моменту початку здобуття освіти.

Про це повідомила адвокатка Марина Бекало.

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Бекало пояснила, що наразі чіткого регулювання з приводу питання відстрочки для студентів немає. Однак, можна зробити висновки що вона почне діяти з моменту початку здобуття освіти.

За її словами, згідно з п. 1 ч. 3 ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також:

здобувачі професійної (професійно-технічної),

фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній частиною другою статті 10 Закону України "Про освіту", а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури.

"Тобто, право на відстрочку мають ті, хто здобуває рівень освіти вищий, за уже здобутий", — пояснила адвокат.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи можна оформити відстрочку від мобілізації через адвоката чи електронну пошту.

Також ми інформували, коли інвалідність не є підставою для виключення з військового обліку.