За яким алгоритмом представники ТЦК перевірятимуть документи військовозобов'язаних

Представники ТЦК перевіряють документи чоловіка. Фото ілюстративне: znaj.ua

У законодавство внесуть зміни щодо мобілізації. Зокрема, йдеться про перевірку документів військовозобов'язаних представниками ТЦК.

Про це в суботу, 21 вересня, повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

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"Завершальна публікація щодо змін до законодавства про мобілізацію стосуватиметься нововведень щодо перевірки військовооблікових документів", — наголосив Лубінець.

Перевіряти військово-облікові документи можуть у чоловіків віком від 18 до 60 років. Представник ТЦК, який здійснює перевірку, має назвати своє прізвище, ім'я та по батькові, посаду, а також показати службове посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки разом із документом, що посвідчує особу.

Під час вручення повістки перевіряється приналежність громадянина до військового обов'язку, звіряються його персональні дані та дані військово-облікового документа з даними ЄДРПОУ.

Якщо виявлено порушення правил військового обліку, старший групи оповіщення запрошує військовозобов'язаного до ТЦК та СП для взяття на військовий облік, проходження медичного уточнення даних, оформлення та вручення повістки. Якщо ж той відмовляється від отримання повістки, уповноважений представник складає акт відмови, який мають підписати не менше двох членів групи оповіщення.

Адміністративне затримання можливе у разі відмови військовозобов'язаного прослідувати до ТЦК та СП. Порушника має затримати та доставити до найближчого ТЦК та СП поліцейський, що входить до складу групи оповіщення.

"Звертаю увагу на можливі зміни в законодавстві, тому для прийняття рішень рекомендую звертатися до актуальної редакції нормативно-правових актів", — підсумував Лубінець.

Нагадаємо, в Івано-Франківську мобілізували громадянина, який мав бронювання. Наказ про призов на військову службу чоловік оскаржив у суді.

Раніше юрист Олег Швець зазначив, що ТЦК не мають права затримувати людей. Такі повноваження мають лише представники поліції.