Який призовний вік є законним в Україні — всі нюанси законодавства

Працівник ТЦК перевіряє документи. Фото: REUTERS

В Україні триває загальна мобілізація в рамках запровадженого воєнного стану, який Верховна Рада продовжила до 9 листопада 2024 року. Згідно із законом України, визначені конкретні вікові категорії військовозобов'язаних, які підлягають призову.

Новини.LIVE детально опише, які вікові категорії мобілізують.

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У травні 2023 року Верховна Рада України прийняла у першому читанні за основу та в цілому проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (реєстр. №9281). Згідно з ним, зменшений граничний вік перебування громадян на військовоу обліку з 27 до 25 років.

Також 18 травня 2024 року став чинним закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", де внесли деякі уточнення та зміни щодо призовного віку, включно із його зниженням.

З якого віку мобілізують в Україні та чи треба обов'язково пройти підготовку

Отже, згідно із чинними законами, загальна мобілізація в Україні розпочинається для чоловіків з 25 років. Зазначимо, що крім того, законодавча база встановила такі вимоги та норми:

мобілізація відбуватиметься для військовозобов'язаних віком від 25 до 60 років;

із 2025 року у вищих навчальних закладах запроваджується обов'язкова базова військова підготовка;

деякі категорії громадян мають право звільнити від проходження базової військової підготовки в університетах;

замість строкової запроваджується базова військова служба на термін 5 місяців у мирний час і 3 місяці у воєнний;

громадяни з 18 років можуть самостійно обрати час проходження базової військової служби;

громадяни з 18 років, незалежно від проходження базової військової підготовки чи служби, отримають відстрочку до досягнення мобілізаційного віку.

Чи є законною мобілізація в Україні чоловіків молодше 25 років

Зазначимо, що чоловіки віком від 18 до 25 років належать до категорії призовників, але є окремі випадки, коли їх можуть мобілізувати:

якщо вони пройшли строкову службу у мирний час;

якщо вони закінчили вищий військовий навчальний заклад чи військову кафедру та отримали військово-облікову спеціальність;

якщо раніше така особа була визнана "обмежено придатною", тобто військово-лікарська комісія встановила, що вони непридатні до строкової служби у мирний час, але придатні у воєнний час;

Чи можуть мобілізувати людину молодше 25 років яка є обмежено придатною

Важливо, що згідно із новим законодавством, скасовано статус "обмежено придатний", тож ті, хто раніше мав його, є військовозобов'язаними, навіть якщо їм не виповнилось 25 років. У них можуть перевіряти військово-облікові документи. У випадку відсутності актуальних даних, таких осіб можуть направляти на повторне проходження військово-лікарської комісії.

Надалі ВЛК може надати людині такі висновки:

придатний до служби;

придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони;

непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку;

тимчасово непридатний – вимагають лікування, відпустки, звільнення від виконання службових обов’язків;

непридатні до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців.

Нагадаємо, нещодавно омбудсман України Дмитро Лубінець заявив, що незабаром ТЦК перевірятиме документи за новим алгоритмом.

Також юристи пояснили нюанс, чому навіть нещодавно оформлені відстрочки втратять свою чинність з 9 листопада та що робити в такому випадку.