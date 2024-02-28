Мобилизация офицеров запаса — как происходит и кто не подлежит призыву

Офицеры запаса. Иллюстративное фото: impuls.vntu.edu.ua

В Украине продолжаются всеобщая военная мобилизация и военное положение. Офицеры запаса также подлежат военному призыву, однако есть некоторые исключения.

О том, как проходит мобилизация офицеров запаса в Украине, их права и кто не подлежит призыву, пишет Факты ICTV.

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Кто может получить звание офицера запаса

В Украине офицером запаса может стать гражданин, отвечающий следующим критериям:

имеет диплом бакалавра или высшей образовательной степени,

закончил курс подготовки офицеров запаса,

сдал установленный экзамен по окончании курса,

прошел аттестацию в офицерский состав.

Согласно украинскому законодательству, такие лица могут получить первичное воинское звание офицера запаса и являются военнообязанными.

Офицеры запаса проходят военное обучение в университетах на специальных кафедрах. В вузах предусмотрена отдельная военная дисциплина для студентов.

Мобилизация офицеров запаса в Украине

В Украине мобилизации подлежат все военнообязанные мужчины. Следовательно, офицеры запаса могут быть призваны в армию, поскольку имеют такой статус.

Во время действия мобилизации такие граждане в обязательном порядке должны прибыть в военкомат, чтобы:

обновить военно-учетные данные,

пройти медосмотр,

получить направление на подготовку для усовершенствования военной специальности.

При этом они могут менять свое местожительство только по предварительному уведомлению и разрешению руководителя ТЦК. Офицеров могут мобилизовать не только по специальностям, зафиксированным в военных документах, но и назначить их на более низкую должность.

Какие офицеры запаса не подлежат мобилизации

Офицеры запаса могут получить отсрочку от военного призыва в случае:

инвалидности или статуса временно непригодных к воинской службе по состоянию здоровья;

брони от организации, где работают;

если имеют супругу, родителей или родителей супруги с инвалидностью I или II группы;

если имеют родственников, нуждающихся в их уходе;

статуса многодетных и т.п.

Как происходит призыв офицеров запаса

Офицеров запаса, как и других граждан, могут мобилизовать после признания пригодными или ограниченно пригодными ВВК. Второй случай влияет на вид работы в армии военного и место прохождения службы.

После получения мобилизационного распоряжения офицеры запаса должны самостоятельно прибыть в сборный пункт в течение указанного времени.

"Неявка по мобилизационному распоряжению может стать причиной привлечения нарушителя к уголовной ответственности за уклонение от призыва", — указали в издании.

Напомним, ТЦК в Печерском районе Киева безосновательно "списывал" военнообязанных. В течение 2022-2023 годов с военного учета было снято по меньшей мере 24 офицера запаса.

Также мы писали, что в Украине мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет обязаны стать на военный учет, а при получении повестки должны отреагировать на нее и выполнить все требования. Однако есть случаи, когда это не обязательно и можно не появляться в ТЦК.