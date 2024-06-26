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Мобилизация подавшего документы на отсрочку мужчины — объяснение Минобороны

26 июня 2024 16:17
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Налывайко
Мобилизация в Украине — поможет ли отсрочка
Комиссия при территориальном центре комплектования. Фото: Facebook Одесского ТЦК и СП
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Налывайко

В Министерстве обороны объяснили, могут ли мобилизовать военнообязанного, который уже подал документы на отсрочку. В ведомстве отметили, что эти документы будут рассматриваться в течение семи дней.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины в среду, 26 июня.

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В ведомстве сообщили, что до принятия комиссией решения о предоставлении отсрочки военнообязанный не направляется для прохождения медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе и не подлежит призыву в ряды Вооруженных сил Украины.

Заявление и документы, подтверждающие право на отсрочку, будут рассматриваться в течение семи дней с момента их поступления в комиссию в территориальном центре комплектования и социальной поддержки. При этом срок рассмотрения может быть продлен. О принятом решении сообщают по телефону, письмом по электронному адресу или по почте.

В случае положительного решения военнообязанный получит справку. В случае отказа – письменное уведомление с указанием причин. Эта информация должна отображаться в приложении "Резерв+".

отсрочка от мобилизации
Вопрос об отсрочке. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что вступивший в силу 18 мая новый закон о мобилизации изменил правила получения отсрочки от военной службы для военнообязанных украинцев. Так, из-за снижения призывного возраста с 27 до 25 лет право на отсрочку потеряли 25- и 26-летние мужчины.

Также мы писали, что в ТЦК объяснили, чтобы получить отсрочку от мобилизации гражданину необходимо предоставить соответствующий пакет документов.

Добавим, что в Минобороны рассказали, когда в приложении "Резерв+" появится автоматическая отсрочка.

Минобороны
ВСУ
мобилизация
отсрочка
ТЦК и СП
военнообязанные

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