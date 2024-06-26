Відстрочка від мобілізації — перелік категорій громадян, які мають на неї право

Військовозобов'язані в ТЦК. Фото: МОТЦК та СП

Новий закон про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, змінив правила отримання відстрочки від військової служби для військовозобов'язаних українців. Так, через зниження призовного віку з 27 до 25 років право на відстрочку втратили 25- і 26-річні чоловіки.

Про це повідомляє OBOZ.ua у вівторок, 25 червня.

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Хто втратив право на відстрочку

Так, право на відстрочку втратили чоловіки, які здобувають другу чи третю вищу освіту. Також втратили відстрочку багатодітні чоловіки, які не сплачують аліменти — до їх даних ТЦК уже мають доступ. Крім того, без відстрочки залишилися чоловіки, які доглядають батьків дружини з I або II групою інвалідності.

"Змінено й правила відстрочки для родичів тих, хто загинув під час оборони України. Зокрема, прибрали пункт про те, що відстрочку отримає неповнорідний брат загиблого. Водночас право на відстрочку зберігається, якщо це рідний брат", — зазначила адвокатка Катерина Аніщенко.

Які громадяни можуть отримати відстрочку

Водночас, за законом, на відстрочку можуть розраховувати такі категорії чоловіків:

особи з інвалідністю всіх груп, якщо є підтвердження від ВЛК (із зобов'язанням повторно пройти медкомісію через 6-12 місяців);

особи, які були у полоні (можуть служити в Силах оборони добровільно);

батьки трьох та більше дітей віком до 18 років, якщо в них немає заборгованості з аліментів;

батьки, прийомні батьки та опікуни дитини з інвалідністю;

батьки, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю I або II групи;

батьки неповнолітньої дитини, якщо другий із батьків проходить військову службу;

матері-одиначки та батьки-одинаки;

вчені й вчителі, викладачі, котрі працюють щонайменше на 0,75 ставки;

опікуни людей, визнаних недієздатними згідно з рішенням суду;

особи, які утримують батьків з інвалідністю I або II і не мають працездатної дружини або чоловіка;

онуки бабусі або дідуся з I або II групою інвалідності, якщо всі ближчі родичі відсутні, потребують догляду або мобілізовані (проте відстрочку отримає лише один онук);

військовозобов'язані, у яких близькі родичі зникли безвісти, загинули під час військової служби або посмертно нагороджені званням Героя України.

Відстрочку також надають суддям, нардепам, членам Рахункової палати, дипломатам, омбудсмену, працівникам військових управлінь і частин Міноборони, ЗСУ, ДССТ, СБУ, СЗРУ, НГУ, ДПСУ, апарату МВС і фахівцям експертної служби МВС.

Як отримати відстрочку від мобілізації

Нагадаємо, адвокат Юрій Айвазян попередив, що військовозобов’язані, які мають бронювання від мобілізації, все ж можуть отримати повістку від ТЦК. Це може статися навіть наступного дня після завершення терміну відстрочки, якщо громадянин не оформить її продовження.

Також ми писали, що в ТЦК пояснили, щоб отримати відстрочку від мобілізації, громадянину необхідно надати відповідний пакет документів.

Додамо, що в Міноборони розповіли, коли в додатку "Резерв+" з'явиться автоматична відстрочка.