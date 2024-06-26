Мобілізація в Україні — чи допоможе відстрочка

Комісія при територіальному центрі комплектування. Фото: Facebook Одеського ТЦК та СП

У Міністерстві оборони пояснили, чи можуть мобілізувати військовозобов'язаного, який вже подав документи на відстрочку. У відомстві зазначили, що ці документи розглядатимуться протягом семи днів.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України у середу, 26 червня.

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Подача документів про відстрочку

У відомстві повідомили, що до ухвалення комісією рішення щодо надання відстрочки військовозобов’язаний не направляється для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби та не підлягає призову до лав Збройних сил України.

Заяву та документи, що підтверджують право на відстрочку, розглядатимуть протягом семи днів з моменту їх надходження до комісії в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. При цьому термін розгляду може бути продовжено. Про прийняте рішення повідомляють телефоном, листом на електронну адресу або поштою.

У разі позитивного рішення військовозобов’язаний отримає довідку. У разі відмови — письмове повідомлення із зазначенням причин. Ця інформація має відображатися в застосунку "Резерв+".

Запитання про відстрочку. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що новий закон про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, змінив правила отримання відстрочки від військової служби для військовозобов'язаних українців. Так, через зниження призовного віку з 27 до 25 років право на відстрочку втратили 25- і 26-річні чоловіки.

Також ми писали, що в ТЦК пояснили, щоб отримати відстрочку від мобілізації, громадянину необхідно надати відповідний пакет документів.

Додамо, що в Міноборони розповіли, коли в додатку "Резерв+" з'явиться автоматична відстрочка.