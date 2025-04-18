Минобороны Украины создает реестр специалистов для психологической поддержки военных

Минобороны создает реестр специалистов по психподдержке военных
Минобороны Украины формирует реестр гражданских специалистов по психическому здоровью, которые оказывают психологическую помощь военнослужащим. В нем будет собрана проверенная информация о специалистах или организациях: их квалификации, возможностях и спектре услуг в сфере поддержки защитников.
Об этом говорится на официальном сайте Министерства обороны Украины.
Реестр психологов для ВСУ
"От состояния ментального здоровья военных зависит мотивация к несению службы, а также готовность к выполнению задач по назначению. В условиях войны мы не имеем права отсрочить решение вопросов психического здоровья наших защитников. Речь идет о человеческой жизни, достоинстве, восстановлении после потерь и испытаний", — отметил начальник Управления психологического обеспечения Минобороны полковник Олег Мукан.
Благодаря реестру подразделения психологической поддержки Вооруженных сил смогут оперативно находить аккредитованных специалистов и организации с необходимой специализацией в своем регионе. Это также будет способствовать более эффективному сотрудничеству между военными структурами и общественным сектором, расширяя доступ военнослужащих к профессиональной психологической помощи.
При обсуждении инициативы между представителями оборотного ведомства и общественных организаций, вторые высказали предложения по расширению направлений работы, в частности:
- создание горячей линии кризисной психологической поддержки
- запуск онлайн и офлайн-консультаций для военных и их семей
- организация стационарных программ психологической реабилитации
- обучение ротных заместителей базовым психологическим навыкам
- подготовка помощников психологов к работе в условиях боевых действий.
Напомним, что Нацгвардия создала два корпуса, чтобы улучшить коммуникацию между военными и сделать армию более эффективной. Им возглавили известные военные.
Также мы поверили, что через приложение "Дія" около 200 военных выбрали дату брака.
Читайте Новини.LIVE!