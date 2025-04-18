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Минобороны создает реестр специалистов по психподдержке военных

18 апреля 2025 02:40
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Минобороны Украины создает реестр специалистов для психологической поддержки военных
Украинские военнослужащие проходят учения. Фото: Виталий Павленко/АрмияInform
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Минобороны Украины формирует реестр гражданских специалистов по психическому здоровью, которые оказывают психологическую помощь военнослужащим. В нем будет собрана проверенная информация о специалистах или организациях: их квалификации, возможностях и спектре услуг в сфере поддержки защитников.

Об этом говорится на официальном сайте Министерства обороны Украины.

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"От состояния ментального здоровья военных зависит мотивация к несению службы, а также готовность к выполнению задач по назначению. В условиях войны мы не имеем права отсрочить решение вопросов психического здоровья наших защитников. Речь идет о человеческой жизни, достоинстве, восстановлении после потерь и испытаний", — отметил начальник Управления психологического обеспечения Минобороны полковник Олег Мукан.

Благодаря реестру подразделения психологической поддержки Вооруженных сил смогут оперативно находить аккредитованных специалистов и организации с необходимой специализацией в своем регионе. Это также будет способствовать более эффективному сотрудничеству между военными структурами и общественным сектором, расширяя доступ военнослужащих к профессиональной психологической помощи.

При обсуждении инициативы между представителями оборотного ведомства и общественных организаций, вторые высказали предложения по расширению направлений работы, в частности:

  • создание горячей линии кризисной психологической поддержки
  • запуск онлайн и офлайн-консультаций для военных и их семей
  • организация стационарных программ психологической реабилитации
  • обучение ротных заместителей базовым психологическим навыкам
  • подготовка помощников психологов к работе в условиях боевых действий.

Напомним, что Нацгвардия создала два корпуса, чтобы улучшить коммуникацию между военными и сделать армию более эффективной. Им возглавили известные военные.

Также мы поверили, что через приложение "Дія" около 200 военных выбрали дату брака.

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