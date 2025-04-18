Минобороны Украины создает реестр специалистов для психологической поддержки военных

Украинские военнослужащие проходят учения. Фото: Виталий Павленко/АрмияInform

Минобороны Украины формирует реестр гражданских специалистов по психическому здоровью, которые оказывают психологическую помощь военнослужащим. В нем будет собрана проверенная информация о специалистах или организациях: их квалификации, возможностях и спектре услуг в сфере поддержки защитников.

Об этом говорится на официальном сайте Министерства обороны Украины.

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"От состояния ментального здоровья военных зависит мотивация к несению службы, а также готовность к выполнению задач по назначению. В условиях войны мы не имеем права отсрочить решение вопросов психического здоровья наших защитников. Речь идет о человеческой жизни, достоинстве, восстановлении после потерь и испытаний", — отметил начальник Управления психологического обеспечения Минобороны полковник Олег Мукан.

Благодаря реестру подразделения психологической поддержки Вооруженных сил смогут оперативно находить аккредитованных специалистов и организации с необходимой специализацией в своем регионе. Это также будет способствовать более эффективному сотрудничеству между военными структурами и общественным сектором, расширяя доступ военнослужащих к профессиональной психологической помощи.

При обсуждении инициативы между представителями оборотного ведомства и общественных организаций, вторые высказали предложения по расширению направлений работы, в частности:

создание горячей линии кризисной психологической поддержки

запуск онлайн и офлайн-консультаций для военных и их семей

организация стационарных программ психологической реабилитации

обучение ротных заместителей базовым психологическим навыкам

подготовка помощников психологов к работе в условиях боевых действий.

Напомним, что Нацгвардия создала два корпуса, чтобы улучшить коммуникацию между военными и сделать армию более эффективной. Им возглавили известные военные.

Также мы поверили, что через приложение "Дія" около 200 военных выбрали дату брака.