Міноборони України створює реєстр фахівців для психологічної підтримки військових

Українські військовослужбовці проходять навчання. Фото: Віталій Павленко/АрміяInform

Міноборони України формує реєстр цивільних фахівців з психічного здоров’я, які надають психологічну допомогу військовослужбовцям. У ньому буде зібрана перевірена інформація про спеціалістів або організації: їхню кваліфікацію, можливості та спектр послуг у сфері підтримки захисників.

Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства оборони України.

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"Від стану ментального здоров’я військових залежить мотивація до несення служби, а також готовність до виконання завдань за призначенням. В умовах війни ми не маємо права відтермінувати вирішення питань психічного здоров’я наших захисників. Йдеться про людське життя, гідність, відновлення після втрат і випробувань", — зазначив начальник Управління психологічного забезпечення Міноборони полковник Олег Мукан.

Завдяки реєстру підрозділи психологічної підтримки Збройних сил зможуть оперативно знаходити акредитованих фахівців та організації з необхідною спеціалізацією у своєму регіоні. Це також сприятиме ефективнішій співпраці між військовими структурами та громадським сектором, розширюючи доступ військовослужбовців до професійної психологічної допомоги.

Під час обговорення ініціативи між представниками оборотного відомства і громадських організацій, другі висловили пропозиції щодо розширення напрямів роботи, зокрема:

створення гарячої лінії кризової психологічної підтримки

запуск онлайн та офлайн-консультацій для військових і їхніх родин

організація стаціонарних програм психологічної реабілітації

навчання ротних заступників базовим психологічним навичкам

підготовка помічників психологів до роботи в умовах бойових дій.

Нагадаємо, що Нацгвардія створила два корпуси, щоб покращити комунікацію між військовими та зробити армію більш ефективною. Їм очолили відомі військові.

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