Створення нових корпусів у Нацгвардії — хто їх очолить

Денис "Редіс" Прокопенко. Фото: www.azov.pro

Національна гвардія створила два корпуси, аби покращити комунікацію між військовими та зробити армію більш ефективною. Їх очолять командир 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко та командир 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" полковник Ігор "Корнет" Оболєнський.

Про це повідомили на сайті НГУ у вівторок, 15 квітня.

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Корпуси у Нацгвардії

"Національна гвардія створила два корпуси, це частина загальної реформи, у рамках якої Збройні сили України переходять від тимчасових органів управління військами — оперативно-тактичних угруповань і тактичних груп до корпусної системи", — розповів командувач Нацгвардії Олександр Півненко.

Він вважає, аби задачі виконували більш ефективно, необхідно, щоб командир корпусу був безпосереднім керівником для своїх підрозділів, знав командирів бригад, а вони його. Знав і розумів стан справ і специфіку своїх підрозділів, наявних сил і засобів.

Очолять ці корпуси Денис Прокопенко та Ігор Оболєнський. За словами Півненка, вони досвідчені командири та мають авторитет не лише в НГУ, а й в Збройних силах.

"Процеси тривають. Всі штати погоджені, всі розподіли зроблені. Армійські корпуси матимуть власні штаби, розвідувальні, артилерійські та логістичні підрозділи, що підвищить їхню самостійність у виконанні бойових завдань без необхідності постійного залучення вищого командування на таких етапах. Корпусна структура розподіляє навантаження між командуваннями різних рівнів", — наголосив командувач Нацгвардії.

Що каже "Редіс"

У соцмереж Денис Прокопенко повідомив, що саме "Азов" першим в Україні почав впроваджувати стандарти НАТО у підготовку особового складу, організації роботи штабів, планування операцій та управління військами в ході бойових дій.

"Редіс" нагадав, що російський диктатор Володимир Путін боїться "азовців" і неодноразово згадує про них у своїх зверненнях.

Нагадаємо, на початку лютого Зеленський затвердив нову корпусну систему організації ЗСУ.

Вже за кілька тижнів головнокомандувач Сирський повідомив, що у ЗСУ створили вже 5 корпусів.

Водночас Максим Жорін висловив сподівання, що військове керівництво врахує всі попередні помилки, пов'язані з подібною реформою.