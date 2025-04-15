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Близько 200 військових обрали дату шлюбу через "Дію"

15 квітня 2025 01:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Одруження черед Дію — 200 військових ЗСУ обрали дату шлюбу онлайн
Реєстрація шлюбу. Фото: "Вінниця.інфо"
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В Україні продовжується розвиватися цифровізації. Зокрема, вже дві сотні військових ЗСУ призначили дату шлюбу через "Дію", і вже є перші одружені.

Про це сказано у Telegram-каналі Міністерства оборони України.

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"Близько 200 військових обрали дату, а вісім пар вже уклали шлюб онлайн у "Дії" за тиждень роботи функції в "Армія+", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, минулого тижня наречена Юлія, військовослужбовиця медичної роти 47-ї бригади "Маґура", подала через застосунок "Армія+" заявку та обрала в "Дії" зручні дату та час. Вчора у молодят вже пройшло весілля онлайн, яке провів працівник Цифрового ДРАЦСу. Одруження тривало менше 15 хвилин.

"Вдячна "Армія+" та "Дії", що зробили таку можливість позачергового одруження. Я б з радістю приїхала, але поки невідомо, коли це могло б статись", — сказала військова.

Нагадаємо, що військовозобов'язана особа може повідомити ТЦК про зміну сімейного стану через застосунок "Резерв+". Крім того, він може направити до територіального центру комплектування рекомендований лист.

Також ми писали, чи може співмешканець забрати майно у випадку цивільного шлюбу.

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