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У Міноборони розповіли, чи буде новий законопроєкт про демобілізацію

26 липня 2024 07:59
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Речник Міноборони Дмитро Лазуткін пояснив, чи розроблятимуть новий законопроєкт про демобілізацію
Дмитро Лазуткін. Фото: mezha.net
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Міністерство оборони України розробляє новий законопроєкт про демобілізацію. Щоправда, коли цей документ з'явиться, поки що невідомо.

Про це в ефірі Радіо Свобода розповів речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

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"Міністерство оборони розробляє такий законопроєкт. Давайте не забувати, що тоді норма про демобілізацію зникла після звернення Головнокомандувача. Має бути узгодженою позиція і Генштабу, і Міністерства оборони. Тоді відповідно буде і комунікація щодо цього нового законопроєкту, робота над яким базово ведеться", — заявив Лазуткін.

Називати терміни, коли з'явиться новий законопроєкт, речник Міноброни не став, однак зазначив, що це залежатиме від низки факторів: ситуації на фронті, темпів мобілізації та взаємодії структур.

Нагадаємо, одна з категорій військовослужбовців має право на демобілізацію вже зараз. Йдеться про бійців, які втратили близьких родичів на фронті.

Раніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк пояснив, від яких факторів залежить демобілізація. На його думку, перш ніж казати про демобілізацію, потрібно знати, чи буде можливість проводити відповідні ротації.

Міноборони армія законопроєкт війна в Україні демобілізація військовослужбовці

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