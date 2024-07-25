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Оновлення даних у "Резерв+" — чи вважається процедура успішною, якщо не згенеровано QR-код

25 липня 2024 07:48
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Юрист пояснив, як діяти, якщо при оновленні даних в "Резерв+" залишається статус "не на обліку"
Застосунок "Резерв" на екрані телефону. Фото: Новини.LIVE
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Під час оновлення даних у мобільному застосунку "Резерв+" деякі користувачі стикаються із тим, що в додатку, попри напис "дані оновлено", лишається статус "не на обліку". QR-код у такому разі теж не генерується.

На порталі "ЮРИСТИ.ЮА" юрист Юрій Айвазян у вівторок, 22 липня, пояснив, чи вважаються за таких умов дані оновленими.

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За словами Юрія Айвазяна, процедура вважатиметься дійсною, навіть якщо не з'являється статус "на обліку", адже якщо застосунок не підтягнув дані з реєстру "Оберіг" це не вина військовозобов'язаного. У разі відсутності QR-коду при перевірці необхідно показати ТЦК або поліцейському застосунок "Резерв+", в якому зазначено, що дані оновлено.

"Чоловік може направити рекомендованим листом до ТЦК заяву із проханням внести коректні дані до реєстру разом із відповідними підтверджувальними документами", — наголосив Айвазян.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони України пояснили, чи чекатимуть на чоловіків, що перебувають за кордоном і не оновили військово-облікові дані, штрафи. За словами речника відомства, таким громадянам може загрожувати навіть блокування рахунків.

Раніше юристка Галина Токмач розповіла, чи мають оновлювати військово-облікові дані люди з довічною інвалідністю.

мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані військовослужбовці резерв

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