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Мигранты отбирают работу у украинцев призывного возраста, — Forbes

1 июля 2024 00:45
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Почему для работы в Украине вместо граждан призывного возраста привлекают иностранцев
Строители. Фото иллюстративное: propertytimes.com.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Из-за дефицита кадров в строительной сфере, который уже достиг 40%, украинские застройщики нанимают на работу работников из стран Глобального Юга. Главной причиной этого является то, что иностранцы в отличие от украинцев не подлежат мобилизации.

Об этом сообщает издание Forbes.

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Почему для работы в Украине привлекают граждан других стран

Замещение своих мобилизованных граждан иностранной рабочей силой является привычной практикой во время больших войн. В частности, во время Первой мировой войны во французском тылу работало 140 тысяч иностранцев, преимущественно китайцев. Они ремонтировали дороги, строили склады, разгружали суда и работали на складах оружия.

Профессор Элла Либанова утверждает, что для того, чтобы численность населения держалась на уровне 30 миллионов, нужно ежегодно привлекать около 300 тысяч мигрантов. С июня текущего года все, кто хочет получить украинское гражданство, должны сдавать экзамены по истории и основам Конституции, но для иностранцев, которые будут прибывать в нашу страну из экономических мотивов, лучшим вариантом является вид на постоянное проживание.

Какие преимущества имеет иностранец по сравнению с украинцем призывного возраста:

  • иностранцы в возрасте от 18 до 60 лет могут свободно пересекать государственную границу;
  • граждане других стран не подлежат мобилизации и "бусификации";
  • если иностранец мобилизуется в ряды ВСУ по собственному желанию, то после полугода службы по контракту он имеет право расторгнуть контракт и демобилизоваться, тогда как у украинцев служба по контракту бессрочна.

Напомним, с 18 июля повестки будут отправлять по почте по адресу, указанному в учетных данных ТЦК. Избежать вручения повестки не смогут даже мужчины, которые находятся за рубежом.

Также мы сообщали, что на военный учет, согласно новому закону о мобилизации, должны стать некоторые женщины. В первую очередь речь идет о медиках. Гражданок, которые нарушат эти требования, будут штрафовать.

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