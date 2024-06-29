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В Україні жінки можуть отримати штраф через порушення військового обліку

29 червня 2024 18:25
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Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — жінки можуть отримати штраф
Жінка-військовослужбовиця. Ілюстративне фото: ДПСУ
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Згідно з новим законом про мобілізацію, на військовий облік повинні стати деякі категорії українських жінок. Так, у разі порушення правил медиками жіночої статі їм загрожує штраф.

Про це пише УНІАН.

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Жінки-медики, які мають стати на військовий облік

В Україні залишається добровільною мобілізація жінок з 1 липня, як це було й раніше. Але жінки-медики мають особливі зобов'язання — вони повинні стати на військовий облік, а у разі порушення правил загрожує штраф 17 тис. гривень.

Військовозобов'язаними є такі медичні спеціальності:

  • фізична терапія;
  • медична та психологічна реабілітація;
  • громадське здоров'я;
  • фізична реабілітація;
  • промислова фармацевтика;
  • фармацевтика;
  • санітарія та експертиза;
  • стоматологія;
  • медицина;
  • медсестринство;
  • технології медичної діагностики та лікування;
  • біомедична інженерія;
  • біотехнології та біоінженерія;
  • професіонали патології;
  • токсикологія;
  • фармакологія;
  • фізіології та епідеміологія.

Також військовозобов'язані жінки мають отримати приписне свідоцтво, без якого вони не зможуть працевлаштуватися.

Нагадаємо, ТЦК та СП через суд може заборонити військовозобов’язаному громадянину заборонити керування транспортним засобом.

Також ми писали, що з липня в Україні почнуть масово штрафувати осіб, які не оновили свої дані в ТЦК та СП. 

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військовий облік
мобілізація
війна в Україні
ТЦК та СП

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