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Мігранти відбирають роботу в українців призовного віку, — Forbes

1 липня 2024 00:45
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Чому до роботи в Україні замість громадян призовного віку залучають іноземців
Будівельники. Фото ілюстративне: propertytimes.com.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Через дефіцит кадрів у будівельній сфері, який вже сягнув 40%, українські забудовники наймають на роботу працівників із країн Глобального Півдня. Головною причиною цього є те, що іноземці на відміну від українців не підлягають мобілізації.

Про це повідомляє видання Forbes.

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Чому до роботи в Україні залучають громадян інших країн

Заміщення власних мобілізованих громадян іноземною робочою силою є звичною практикою під час великих війн. Зокрема, під час Першої світової війни у французькому тилу працювали 140 тисяч іноземців, переважно китайців. Вони ремонтували дороги, будували склади, розвантажували судна та працювали на складах зброї.

Професорка Елла Лібанова стверджує, що для того, щоб чисельність населення трималася на рівні 30 мільйонів, потрібно щороку залучати близько 300 тисяч мігрантів. З червня поточного року всі, хто хоче отримати українське громадянство, мають складати іспити з історії та основ Конституції, але для іноземців, які прибуватимуть до нашої країни з економічних мотивів, кращим варіантом є посвідка на постійне проживання.

Які переваги має іноземець у порівнянні з українцем призовного віку:

  • іноземці віком від 18 до 60 років можуть вільно перетинати державний кордон;
  • громадяни інших країн не підлягають мобілізації та "бусифікації";
  • якщо іноземець мобілізується до лав ЗСУ за власним бажанням, то після пів року служби за контрактом він має право розірвати контракт і демобілізуватися, тоді як в українців служба за контрактом є безстроковою.

Нагадаємо, з 18 липня повістки надсилатимуть поштою за адресою, що зазначена в облікових даних ТЦК. Уникнути вручення повістки не зможуть навіть чоловіки, які перебувають за кордоном.

Також ми повідомляли, що на військовий облік, згідно із новим законом про мобілізацію, мають стати деякі жінки. Насамперед йдеться про медиків. Громадянок, які порушать ці вимоги, штрафуватимуть.

робота
іноземці
військовий призов
мобілізація
війна в Україні

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