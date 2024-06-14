В ТЦК отреагировали на инцидент в Бродах

Работник ТЦК и СП и правоохранитель. Фото: скриншот

Львовский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки отреагировал на инцидент по жесткому задержанию мужчины в Бродах. Там сообщили, что военнообязанный уже прошел военно-врачебную комиссию, но игнорировал следующие повестки.

Об этом сообщили на странице Львовского ТЦК та СП в пятницу, 14 июня.

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Задержание военнообязанного в Бродах

"В социальных сетях распространяют видео, на котором полицейский и военнослужащий в Бродах Львовской области задерживают гражданина призывного возраста", — сообщили в ТЦК.

В ТЦК отметили, что гражданин является военнообязанным, прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к военной службе.

При этом, несмотря на это, он уже дважды игнорировал свой долг, убегая из призывного пункта.

"В третий раз — не получилось. Военнослужащие из группы оповещения узнали его на улице и, несмотря на агрессивное сопротивление, доставили в местный ТЦК", — сообщили в ТЦК.

Отмечено, что сейчас этот мужчина уже проходит базовую военную подготовку.

Львовский ТЦК отреагировал на инцидент. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что в Волынской области мужчине вынесли приговор за уклонение от военной службы. Военно-врачебная комиссия признала его годным, однако мужчина не явился в пункт сбора.

Напомним, что во Львове осудили мужчину за отказ от мобилизации. Он отказался получать боевую повестку, поскольку не признает результаты ВВК.