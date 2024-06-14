Чоловіка засудили за ухилення від мобілізації

Судове засідання. Фото ілюстративне: скриншот з відео

У Волинській області чоловіку винесли вирок за ухилення від військової служби. Військово-лікарська комісія визнала його придатним, однак чоловік не з'явився до пункту збору.

Про це повідомляє Судово-юридична газета у п'ятницю, 14 червня.

Читайте також:

Вирок для ухилянта на Волині

Обвинувачений військовозобов'язаний є громадянином України з професійно-технічною освітою, неодружений, непрацевлаштований. Судимим він раніше також не був.

Повідомляється, що 1 серпня військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним до проходження військової служби і в той же день йому вручили бойову повістку.

Тим не менш, наступного дня чоловік, не маючи правових підстав на відстрочку та без поважних причин, не з`явився до пункту збору.

Розгляд прави у суді

Дід час судового засідання чоловік визнав свою провину. Він пояснив, що не прийшов до ТЦК, бо у 2022 році вже був на полігоні, але тоді посадові особи повідомили йому, що він може повертатися додому, оскільки не придатний до військової служби.

У жовтні, листопаді і грудні 2022 року йому повторно вручали повістки про виклик до районного ТЦК. І щоразу, коли він з'являвся за повісткою, його відправляли додому.

"Крім того, у 2022 році через кожних 10 днів його доставляли на полігони, однак повертали назад як такого, який не придатний до служби", — йдеться у тексті вироку.

Тож, зі слів чоловіка, після отримання чергової повістки, він подумав, що ситуація повториться і не з'явився у пункт збору.

Суд визнав чоловіка винуватим в ухиленні від призову під час мобілізації. Йому призначили покарання у вигляді трьох років ув'язнення. Вирок підлягає оскарженню у апеляційному суді.

Нагадаємо, що у Львові засудили чоловіка за відмову від мобілізації. Він відмовився отримувати бойову повістку, оскільки не визнає результатів ВЛК.

Також у Рівненській області апеляційний суд не змінив вирок Дубенського міськрайонного суду, згідно з рішенням якого військовозобов'язаного засудили до трьох років ув'язнення. Чоловік не з'явився за повісткою в ТЦК.