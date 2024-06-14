В ТЦК відреагували на інцидент в Бродах

Працівник ТЦК та СП та правоохоронець. Фото: скриншот

Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтрики відреагував на інцидент з жорстким затримання чоловіка у Бродах. Там повідомили, що військовозобов'яний вже пройшов військово-лікарську комісію, але ігнорував подальші повістки.

Про це повідомили на сторінці Львівського ТЦК та СП у п'ятницю, 14 червня.

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Затримання військовозобов'язаного у Бродах

"У соціальних мережах поширюють відео, на якому поліціянт і військовослужбовець у Бродах Львівської області затримують громадянина призовного віку", — повідомили в ТЦК.

В ТЦК зазначили, що громадянин є військовозобов'язаним, пройшов військово-лікарську комісію і був визнаний придатним до військової служби.

При цьому, незважаючи на це, він вже двічі ігнорував свій обов'язок, втікаючи з призовного пункту.

"Втретє — не вийшло. Військовослужбовці з групи оповіщення впізнали його на вулиці і, попри агресивний опір, доправили у місцевий ТЦК", — повідомили в ТЦК.

Зазначено, що зараз цей чоловік вже проходить базову військову підготовку.

Реакція Львівського ТЦК на інцидент. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що у Волинській області чоловіку винесли вирок за ухилення від військової служби. Військово-лікарська комісія визнала його придатним, однак чоловік не з'явився до пункту збору.

Нагадаємо, що у Львові засудили чоловіка за відмову від мобілізації. Він відмовився отримувати бойову повістку, оскільки не визнає результатів ВЛК.