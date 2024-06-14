Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow Львівський ТЦК відреагував на інцидент з жорстким затриманням чоловіка у Бродах arrow

Львівський ТЦК відреагував на інцидент з жорстким затриманням чоловіка у Бродах

14 червня 2024 23:52
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
В ТЦК відреагували на інцидент в Бродах
Працівник ТЦК та СП та правоохоронець. Фото: скриншот
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтрики відреагував на інцидент з жорстким затримання чоловіка у Бродах. Там повідомили, що військовозобов'яний вже пройшов військово-лікарську комісію, але ігнорував подальші повістки.

Про це повідомили на сторінці Львівського ТЦК та СП у п'ятницю, 14 червня.

Читайте також:

Затримання військовозобов'язаного у Бродах

"У соціальних мережах поширюють відео, на якому поліціянт і військовослужбовець у Бродах Львівської області затримують громадянина призовного віку", — повідомили в ТЦК.

В ТЦК зазначили, що громадянин є військовозобов'язаним, пройшов військово-лікарську комісію і був визнаний придатним до військової служби.

При цьому, незважаючи на це, він вже двічі ігнорував свій обов'язок, втікаючи з призовного пункту.

"Втретє — не вийшло. Військовослужбовці з групи оповіщення впізнали його на вулиці і, попри агресивний опір, доправили у місцевий ТЦК", — повідомили в ТЦК.

Зазначено, що зараз цей чоловік вже проходить базову військову підготовку.

реакція львіського ТЦК
Реакція Львівського ТЦК на інцидент. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що у Волинській області чоловіку винесли вирок за ухилення від військової служби. Військово-лікарська комісія визнала його придатним, однак чоловік не з'явився до пункту збору.

Нагадаємо, що у Львові засудили чоловіка за відмову від мобілізації. Він відмовився отримувати бойову повістку, оскільки не визнає результатів ВЛК.

Україна
ТЦК та СП
військовозобов'язані
мобілізація
львів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна