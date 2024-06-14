В ТЦК відреагували на інцидент в Бродах

Львівський ТЦК відреагував на інцидент з жорстким затриманням чоловіка у Бродах
Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтрики відреагував на інцидент з жорстким затримання чоловіка у Бродах. Там повідомили, що військовозобов'яний вже пройшов військово-лікарську комісію, але ігнорував подальші повістки.
Про це повідомили на сторінці Львівського ТЦК та СП у п'ятницю, 14 червня.
Затримання військовозобов'язаного у Бродах
"У соціальних мережах поширюють відео, на якому поліціянт і військовослужбовець у Бродах Львівської області затримують громадянина призовного віку", — повідомили в ТЦК.
В ТЦК зазначили, що громадянин є військовозобов'язаним, пройшов військово-лікарську комісію і був визнаний придатним до військової служби.
При цьому, незважаючи на це, він вже двічі ігнорував свій обов'язок, втікаючи з призовного пункту.
"Втретє — не вийшло. Військовослужбовці з групи оповіщення впізнали його на вулиці і, попри агресивний опір, доправили у місцевий ТЦК", — повідомили в ТЦК.
Зазначено, що зараз цей чоловік вже проходить базову військову підготовку.
Раніше ми повідомляли, що у Волинській області чоловіку винесли вирок за ухилення від військової служби. Військово-лікарська комісія визнала його придатним, однак чоловік не з'явився до пункту збору.
Нагадаємо, що у Львові засудили чоловіка за відмову від мобілізації. Він відмовився отримувати бойову повістку, оскільки не визнає результатів ВЛК.
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