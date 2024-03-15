Львовянин отказался от мобилизации и передал ВСУ два автомобиля — что это ему дало

Военный цветок в руках у мужчины. Фото: УП

Во Львовской области к испытательному сроку приговорили отказавшегося от мобилизации мужчину. На суде он заявил, что якобы передал ВСУ два автомобиля через благотворительный фонд.

Об этом говорится в приговоре Стрыйского горрайонного суда Львовской области.

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По данным суда, житель Львовщины в августе 2022 года прошел ВЛК, которая сочла его годным к мобилизации. В мае 2023 года мужчине дали повестку, однако он уклонился от службы в армии.

На суде мужчина заявил, что он занимается волонтерством и передал в ВСУ через благотворительный фонд "Мы Украина" два автомобиля. Он просил не отправлять его в тюрьму. Также подсудимый вину в уклонении от мобилизации признал.

Суд учел тот факт, что мужчина передал ВСУ транспорт. Его признали виновным по статье 336 УК и приговорили к 1 году испытательного срока. Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Раньше мы писали, законно ли мобилизовать мужчин без прохождения ВЛК.

Напомним, мы сообщали, как военнослужащим, которые не согласны с выводами военно-врачебной комиссии, обжаловать решение .

Также мы информировали, как ВЛК определяет , пригоден ли мужчина к службе в ВСУ.