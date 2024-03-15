Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow Львовянин отказался от мобилизации и передал ВСУ два автомобиля — что это ему дало arrow

Львовянин отказался от мобилизации и передал ВСУ два автомобиля — что это ему дало

15 марта 2024 04:51
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Львовянин отказался от мобилизации и передал ВСУ два автомобиля - что это ему дало
Военный цветок в руках у мужчины. Фото: УП
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Во Львовской области к испытательному сроку приговорили отказавшегося от мобилизации мужчину. На суде он заявил, что якобы передал ВСУ два автомобиля через благотворительный фонд.

Об этом говорится в приговоре Стрыйского горрайонного суда Львовской области.

Читайте также:
Львовянин отказался от мобилизации и передал ВСУ два автомобиля — что это ему дало - фото 1
Приговор суда. Фото: скриншот

Мобилизация в Украине - как избежать

По данным суда, житель Львовщины в августе 2022 года прошел ВЛК, которая сочла его годным к мобилизации. В мае 2023 года мужчине дали повестку, однако он уклонился от службы в армии.

На суде мужчина заявил, что он занимается волонтерством и передал в ВСУ через благотворительный фонд "Мы Украина" два автомобиля. Он просил не отправлять его в тюрьму. Также подсудимый вину в уклонении от мобилизации признал.

Суд учел тот факт, что мужчина передал ВСУ транспорт. Его признали виновным по статье 336 УК и приговорили к 1 году испытательного срока. Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Раньше мы писали, законно ли мобилизовать мужчин без прохождения ВЛК.

Напомним, мы сообщали, как военнослужащим, которые не согласны с выводами военно-врачебной комиссии, обжаловать решение .

Также мы информировали, как ВЛК определяет , пригоден ли мужчина к службе в ВСУ.

военный призыв
мобилизация
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше