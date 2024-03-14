Мобілізація в Україні — коли необхідно проходити ВЛК та яких лікарів відвідати

Військовозобов'язаний проходить військову медкомісію. Фото: КОТЦК та СП/Facebook

Пішов вже третій рік повномасштабної війни росії проти України. У зв'язку з цим у нашій державі тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Військовозобов'язані чоловіки отримують повістки й мають пройти військово-лікарську комісію для встановлення придатності до військової служби.

Адвокатка Христина Ковцун в інтерв'ю "Українському радіо" розповіла, коли саме військовозобов'язаному чоловіку треба йти на ВЛК та яких лікарів слід пройти обов'язково.

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Коли треба проходити ВЛК

За словами правознавиці, відповідно до українського законодавства у мирний час військовозобов'язані повинні проходити медичний огляд раз на 5 років. Але зараз ця норма не працює.

Наразі військовозобов'язані мають явитися на медичний огляд після вручення відповідної повістки на проходження ВЛК. Таку повістку видають після першої повістки про уточнення даних, за якою треба явитися до ТЦК та СП.

"І це обов'язок. Якщо військовозобов'язаний відмовляється від проходження військово-лікарської комісії — це адміністративне правопорушення, і за нього передбачений штраф. А пізніше може бути ще один виклик", — сказала Ковцун.

Далі після повноцінного проходження медогляду ВЛК має надати висновок, який на сьогодні може бути наступний:

придатний до служби;

непридатний до служби у мирний час, але обмежено придатний під час воєнного стану;

обмежено придатний;

тимчасово непридатний з переглядом через 6-12 місяців;

непридатний до служби з виключенням з військового обліку.

Військовозобов'язаний проходить ВЛК. Фото: google.com

Як проходити ВЛК — нюанси

Христина Ковцун зазначила, що на військовий медогляд військовозобов'язані мають взяти з собою свою медичну картку, виписки з медичної документації щодо перенесених захворювань тощо.

Далі, після того, як подаються ці документи, для військовозобов'язаного призначають:

загальний аналіз крові;

загальний аналіз сечі;

аналіз крові на антитіла — ВІЛ, гепатит B, гепатит C, визначення групи крові, резус-належність;

рентгенологічне обстеження.

Важливо: якщо в ході загальних аналізів визначають, що є погані показники, лікарі зобов'язані призначати й додаткові обстеження.

Особи, які мають вік 40+ повинні обов'язково здати кров на цукор, перевірити тиск, а також у окуліста виміряти внутрішньоочний тиск.

Яких лікарів треба проходити військовозобов'язаному обов'язково

Після аналізів військовозобов'язані особи мають пройти обов'язково таких лікарів:

хірург;

терапевт;

невропатолог;

психіатр;

офтальмолог;

оториноларинголог;

стоматолог;

дерматолог.

Якщо є скарги або проблеми зі здоров'ям, можуть назначити огляд й інших лікарів.

Раніше ми писали, чи законно мобілізувати чоловіків без проходження ВЛК.

Нагадаємо, ми повідомляли, як військовослужбовцям, які не погоджується з висновками військово-лікарської комісії, оскаржити рішення.

Також ми інформували, як ВЛК визначає, чи придатний чоловік до служби в ЗСУ.