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Львів'янин  відмовився від мобілізації та передав ЗСУ два автомобілі — що це йому дало

15 березня 2024 04:51
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Львів'янин  відмовився від мобілізації та передав ЗСУ два автомобілі — що це йому дало
Військовий квток в руках у чоловіка. Фото: УП
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

У Львівській області до іспитового терміну засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації. На суді він заявив, що нібито передав ЗСУ два авто через благодійний фонд. 

Про це йдеться у вироку Стрийського міськрайонного суду Львівської області. 

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Вирок суду. Фото: скриншот

Мобілізація в Україні — як уникнути

За даними суду, житель Львівщини у серпні 2022 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. У травні 2023 року чоловіку дали повістку, проте він ухилився від служби в армії. 

На суді чоловік заявив, що він займається волонтерством та передав на ЗСУ через благодійний фонд "Ми Україна" два автомобілі. Він просив не відправляти його до в'язниці. Також підсудний провину в ухиленні від мобілізації визнав. 

Суд врахував той факт, що чоловік передав ЗСУ транспорт. Його визнали винним за статтею 336 ККУ та засудили до 1 року іспитового терміну. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді. 

Раніше ми писали, чи законно мобілізувати чоловіків без проходження ВЛК.

Нагадаємо, ми повідомляли, як військовослужбовцям, які не погоджується з висновками військово-лікарської комісії, оскаржити рішення

Також ми інформували, як ВЛК визначає, чи придатний чоловік до служби в ЗСУ. 

військовий призов
мобілізація
війна в Україні

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