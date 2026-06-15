Латвия передала 3-му армейскому корпусу 14 бронемашин CVRT

Андрей Билецкий. Фото: 3-й армейский корпус.

Новый министр обороны Латвии Райвис Мелнис передал Третьему армейскому корпусу Вооруженных сил Украины 14 бронированных машин CVRT. Передача техники состоялась во время его первого официального визита в Украину в новой должности.

Об этом сообщил Билецкий, информирует с места события журналист Новини.LIVE Диана Лановец.



Передача техники и визит в Украину

Церемония состоялась во время пребывания латвийского министра обороны в Украине. Командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий, лично осмотрел полученные бронемашины и поблагодарил правительство и народ Латвии за военную поддержку.

Всего 3-й армейский корпус получил уже более 40 единиц техники от Латвии, что, по словам Билецкого, является существенным усилением подразделения.

Символические подарки между сторонами

Во время визита стороны также обменялись символическими подарками.

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Андрей Билецкий передал министру обороны Латвии портрет латвийского генерала Петериса Радзинша, который в 1918–1919 годах служил в вооруженных силах Украинской Народной Республики (УНР), а также архивные документы, связанные с его деятельностью.

В ответ Райвис Мелнис подарил черный хлеб, изготовленный в известной латвийской пекарне, а также нож ручной работы, созданный одним из латвийских офицеров.

Заявления латвийского министра обороны

Министр обороны Латвии заявил, что рад вернуться в Украину уже в новой должности, и подтвердил неизменную поддержку Киева.

"Латвия стояла, стоит и будет стоять вместе с Украиной. Мы будем поддерживать Украину в борьбе и защите ее целостности и свободы. Это привилегия — знать вас, генерал, и быть вашим другом", — сказал Мелнис, обращаясь к Билецкому.

Он также подчеркнул, что Латвия продолжит поставки военной техники и поддержку украинских Сил обороны. По словам Билецкого, украинский оборонно-промышленный комплекс пока не способен полностью покрывать потребности армии в бронетехнике, поэтому западная помощь остается критически важной.

Командир отметил, что переданные Латвией машины уже доказали свою эффективность в боях.

"Латвия — страна с огромным сердцем, которая чрезвычайно много делает для Украины", — подчеркнул военный.

Билецкий также подчеркнул, что бронетехника сейчас активно применяется для противодействия вражеским инфильтрациям и поддержки пехоты, особенно при благоприятных погодных условиях.

Что известно о CVRT

CVR(T) (Combat Vehicle Reconnaissance Tracked) — это семейство легких британских бронемашин, которые используются для разведки и поддержки боевых действий. Их ключевой особенностью является высокая маневренность, легкий алюминиевый корпус и способность работать в сложных условиях местности.

В семейство CVR(T) входят семь основных модификаций, среди которых разведывательные, командные, санитарные и противотанковые машины. В Вооруженных силах Украины уже применяются отдельные модификации этой техники, в частности FV103 Spartan, FV104 Samaritan и FV107 Scimitar Mk2.

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