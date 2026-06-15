Латвія передала 3-му армійському корпусу 14 бронемашин CVRT

Андрій Білецький. Фото: 3 армійський корпус.

Новий міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс передав Третьому армійському корпусу Збройних сил України 14 броньованих машин CVRT. Передача техніки відбулася під час його першого офіційного візиту до України на новій посаді.

Про це повідомив Білецький, інформує з місця події журналіст Новини.LIVE Діана Лановець.

Передача техніки та візит до України

Церемонія відбулася під час перебування латвійського міністра оборони в Україні. Командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький, особисто оглянув отримані бронемашини та подякував уряду і народу Латвії за військову підтримку.

Загалом 3-й армійський корпус отримав уже понад 40 одиниць техніки від Латвії, що, за словами Білецького, є суттєвим підсиленням підрозділу.

Символічні подарунки між сторонами

Під час візиту сторони також обмінялися символічними подарунками.

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Андрій Білецький передав міністру оборони Латвії портрет латвійського генерала Петеріса Радзіньша, який у 1918–1919 роках служив у збройних силах Української Народної Республіки (УНР), а також архівні документи, пов’язані з його діяльністю.

У відповідь Райвіс Мелніс подарував чорний хліб, виготовлений у відомій латвійській пекарні, а також ніж ручної роботи, створений одним із латвійських офіцерів.

Заяви латвійського міністра оборони

Міністр оборони Латвії заявив, що радий повернутися до України вже у новій посаді та підтвердив незмінну підтримку Києва.

"Латвія стояла, стоїть і стоятиме разом з Україною. Ми підтримуватимемо Україну в боротьбі та захисті її цілісності та свободи. Це привілей знати вас, генерале, і бути вашим другом", — сказав Мелніс, звертаючись до Білецького.

Він також наголосив, що Латвія продовжить постачання військової техніки та підтримку українських Сил оборони. За словами Білецького, український оборонно-промисловий комплекс наразі не здатний повністю закривати потреби армії в бронетехніці, тому західна допомога залишається критично важливою.

Командир зазначив, що передані Латвією машини вже доводили свою ефективність у боях.

"Латвія — країна з величезним серцем, яка надзвичайно багато робить для України", — підкреслив військовий.

Білецький також наголосив, що бронетехніка нині активно застосовується для протидії ворожим інфільтраціям та підтримки піхоти, особливо за сприятливих погодних умов.

Що відомо про CVRT

CVR(T) (Combat Vehicle Reconnaissance Tracked) — це сімейство легких британських бронемашин, які використовуються для розвідки та підтримки бойових дій. Їхньою ключовою особливістю є висока маневреність, легкий алюмінієвий корпус та здатність працювати в складних умовах місцевості.

До родини CVR(T) входять сім основних модифікацій, серед яких розвідувальні, командні, санітарні та протитанкові машини. У Збройних силах України вже застосовуються окремі модифікації цієї техніки, зокрема FV103 Spartan, FV104 Samaritan та FV107 Scimitar Mk2.

Новини.LIVE повідомляли, що на думку військового командира, переговорні позиції України сьогодні є міцнішими, ніж пів року чи рік тому. Це пов’язано зі змінами на фронті та зрушеннями в балансі сил у війні з Росією.

Новини.LIVE інформували, що зниження ефективності російських окупаційних військ на фронті та відсутність значних просувань є наслідком системного вогневого ураження з боку ЗСУ. Зокрема, глибокі оперативні та стратегічні удари українських дронів і систем HIMARS спричинили дефіцит пального у противника, водночас полегшивши дії української піхоти на передовій.