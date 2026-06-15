Билецкий: переговорные позиции Украины укрепились

Андрей Билецкий. Фото: Третий армейский корпус/Facebook

По мнению военного командира, переговорные позиции Украины сейчас сильнее, чем полгода или год назад. На это влияют ситуация на фронте и изменения в соотношении сил в войне с Россией.

Такое мнение высказал командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий, отвечая на вопрос журналистки Новини.LIVE Дианы Лановец.

Билецкий оценил изменения в переговорах и ситуации на фронте

По словам военного, динамика боевых действий и ситуация на фронте влияют на общий баланс сил, в том числе и в контексте возможных переговоров.

"Переговоры — это всегда оценка возможностей, потенциала тех, кто сидит за столом. Тот, кто, как говорит президент Трамп, не имеет карт, тот не имеет карт, соответственно это невозможно", — заявил Билецкий.

Командир Третьего армейского корпуса подчеркнул, что ежедневное сопротивление Украины, а также неудачи российских войск на фронте и удары по тыловым объектам РФ влияют на изменение ситуации.

Читайте также:

По его словам, именно эти факторы постепенно меняют баланс сил в пользу Украины.

"Я думаю, что наши позиции сейчас лучше, чем были зимой. Я думаю, что наши позиции зимой были лучше, чем наши позиции предыдущим летом, когда россияне наступали и имели серьезные успехи на Донецком фронте", — отметил Билецкий.

Новини.LIVE сообщали, что командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий считает, что в течение следующих 6–7 месяцев на фронте может наступить переломный этап. По его словам, Россия все острее ощущает дефицит личного состава и не достигает значительных результатов на поле боя.

Новини.LIVE сообщали, что Третий армейский корпус стал первым соединением в составе Вооруженных сил Украины, которое полностью развернулось на фронте в рамках масштабной реформы. Сейчас подразделение удерживает более 150 километров линии обороны — это один из самых длинных участков фронта в украинской армии.