Потенциал РФ на поле боя резко снизился из-за ударов по НПЗ: Билецкий

Андрей Билецкий. Фото: кадр из видео

Снижение эффективности российских оккупационных войск на линии фронта и отсутствие у них существенных успехов на театре военных действий являются прямым следствием системного огневого поражения со стороны ВСУ. В частности, глубокие стратегические и оперативные удары украинских дронов и систем HIMARS вызвали острый дефицит топлива у врага, но существенно облегчили работу нашей пехоты на передовой.

Об этом заявил командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий во время получения партии британских бронемашин CVRT от Латвии журналистке Новини.LIVE Диане Лановец.

Системные атаки ВСУ по НПЗ в России сократили темп продвижения врага на фронте

Журналистка Диана Лановец поинтересовалась, как наращивание ударов беспилотниками по российской логистике в глубоком тылу отражается на действиях захватчиков и фиксируются ли результаты этой стратегии в зоне ответственности 3-го корпуса. Отвечая на вопрос, военный руководитель Андрей Билецкий объяснил, что ранее Украина была ограничена из-за нехватки соответствующего вооружения.

Но ситуация коренным образом изменилась с появлением дальнобойных средств, которые позволили уничтожать нефтяную инфраструктуру Российской Федерации на стратегической глубине. Из-за этого возник глобальный топливный дефицит прямо в армии РФ.

Эффект удалось достичь и благодаря применению среднедальностных огневых решений, в частности систем HIMARS. Ими украинские военные наносят удары по логистическим узлам и складам горюче-смазочных материалов россиян на расстоянии от 100 до 200 километров.

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По словам Билецкого, такая системность спровоцировала критическую ситуацию в вражеских подразделениях. В результате боевой потенциал захватчиков непосредственно на линии соприкосновения резко снизился, что позволяет украинским штурмовым группам продвигаться вперед с лучшими результатами и значительно меньшим уровнем потерь среди личного состава. Он подчеркнул, что нехватка ресурсов уже непосредственно сказывается на фронте.

«Уже в армиях ощущается большой дефицит. Армии не могут выдавать топливо для танков, для БМП, но главное — для пилотов. Потому что каждый пилот — это генератор, который требует топлива. Для радиоэлектронщиков, для радиоэлектронной борьбы и так далее. И все это приводит к тому, что возможности противника на тактическом уровне резко падают. И тогда пехота может продвигаться вперед со значительно меньшими потерями и большими результатами. То есть, да, эти три уровня связаны. Когда в Украине в этом году появились все три уровня на достаточно высоком уровне, то, соответственно, это стало ощущаться на поле боя. И мы это видим, вы тоже можете это увидеть на картах войны, то есть на почти полном отсутствии российских, скажем так, достижений на фронте, на некоторых наших контратаках. Во всем этом есть вклад стратегических ударов в глубину России и оперативных ударов на оперативную глубину», — подытожил Андрей Билецкий.

Новини.LIVE писали о том, что разрушение современных нефтеперерабатывающих заводов в России спровоцировало острый топливный кризис, который грозит полным параличом российской транспортной логистики. Ситуация стала настолько критической, что правительство РФ было вынуждено полностью остановить экспорт авиационного топлива как минимум до 30 ноября.

Параллельно с экономическим давлением враг стремительно теряет инициативу непосредственно на поле боя. Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий заявил, что уже через 6–7 месяцев на фронте может наступить коренной переломный момент. По его оценке, оккупационные войска все острее ощущают нехватку личного состава и не имеют существенных продвижений, тогда как Украина продолжает уверенно наращивать преимущество в воздухе благодаря беспилотным системам.