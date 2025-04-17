Военный Созиашвили сказал, почему молодежь не должна воевать

Молодые рекрутеры. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Известный военный Амбако "Кобра" Созиашвили считает, что молодые украинцы в возрасте от 18 до 24 лет не должны воевать в рамках всеобщей мобилизации или заключать контракт. По его мнению, такое участие может привести к потере целых поколений, которые являются основой нации.

Об этом Амбако Созиашвили высказался в эфире Ранок.LIVE.

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"Если они будут воевать, то после войны в Украине очень мало останется людей. Это украинский генофонд от 18 до 24 лет", — заявил Созиашвили.

Он отметил, что молодежь имеет право самостоятельно выбирать свой путь — в частности, подписать контракт, если есть желание служить. Но принудительно привлекать юношей к войне, по его убеждению, не стоит.

Во время разговора с журналистом подняли тему низкого уровня подписания контрактов с Вооруженными силами — за более чем два месяца было заключено всего около 500 контрактов, хотя государство предлагает существенный мотивационный пакет: денежное обеспечение, льготы, жилье, бесплатное образование после службы.

Впрочем, как подчеркнул Созиашвили, мотивация должна исходить не из материальных стимулов: "Потому что у них нет мотивации, чтобы они воевали и защищали свою страну. А что мы можем еще сделать? Надо, чтобы военные, которые уже не служат, ветераны, тренировали их, больше с ними общались".

По мнению военного, именно коммуникация с ветеранами боевых действий может стать двигателем изменений. Молодежь должна понимать не только выгоды службы, но и смысл — быть частью защиты государства.

"Чтобы они захотели не потому, что им будут платить деньги воевать, а потому, что у них будет мотивация защищать свою страну", — резюмировал Созиашвили.

Заместитель руководителя ОПУ заявил, что с момента введения контракта на мобилизацию для молодежи в возрасте 18-24 лет только 500 человек изъявили желание вступить в ряды ВСУ.

Впрочем, некоторые военные считают, что для результативной мобилизации должно пройти время. Так, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сказал, что нужно минимум полгода.

Также в Минобороны расширили перечень профессий, которые доступны по контракту для молодежи.