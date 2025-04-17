Військовий Созіашвілі сказав, чому молодь не має воювати

Молоді рекрутери. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Відомий військовий Амбако "Кобра" Созіашвілі вважає, що молоді українці віком від 18 до 24 років не повинні воювати в рамках загальної мобілізації чи укладати контракт. На його думку, така участь може призвести до втрати цілих поколінь, які є основою нації.

Про це Амбако Созіашвілі висловився в ефірі Ранок.LIVE.

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"Якщо вони будуть воювати, то після війни в Україні дуже мало залишатиметься людей. Це український генофонд з 18 до 24 років", — заявив Созіашвілі.

Він зазначив, що молодь має право самостійно обирати свій шлях — зокрема підписати контракт, якщо має бажання служити. Але примусово залучати юнаків до війни, на його переконання, не варто.

Під час розмови з журналістом порушили тему низького рівня підписання контрактів із Збройними силами — за понад два місяці було укладено лише близько 500 контрактів, хоча держава пропонує суттєвий мотиваційний пакет: грошове забезпечення, пільги, житло, безоплатну освіту після служби.

Втім, як підкреслив Созіашвілі, мотивація має виходити не з матеріальних стимулів: "Тому що в них немає мотивації, щоб вони воювали і захищали свою країну. А що ми можемо ще зробити?.. Треба, щоб військові, які вже не служать, які ветерани, тренували їх, більше з ними спілкувались".

На думку військового, саме комунікація з ветеранами бойових дій може стати рушієм змін. Молодь має розуміти не лише вигоди служби, а й сенс — бути частиною захисту держави.

"Щоб вони захотіли не через те, що їм будуть платити гроші воювати, а через те, що в них буде мотивація захищати свою країну", — резюмував Созіашвілі.

Заступник керівника ОПУ заявив, що з моменту запровадження контракту на мобілізацію для молоді віком 18-24 років лише 500 осіб виявили бажання долучитися до лав ЗСУ.

Втім деякі військові вважають, що для результативної мобілізації має пройти час. Так, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко сказав, що потрібно щонайменше пів року.

Також в Міноборони розширили перелік професій, які доступні за контрактом для молоді.