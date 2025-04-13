Паліса назвав, скільки добровольців підписали контракт 18-24

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. Фото: скриншот

Заступник керівник Офісу Президента Павло Паліса розповів про контракт за програмою "18-24". Його підписали вже близько 500 добровольців.

Про це Павло Паліса сказав для BIHUS Info.

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Контракт "18-24"

Паліса зазначив, що наразі програму "18-24" оцінювати ще зарано. За його словами, повинно минути близько чотирьох місяців для того, аби зробити перші оцінки.

"Насправді, мені хотілося, щоб цифра була більша. Там щось до 500 чоловіків, хоча заявок було надзвичайно багато", — розповів Паліса.

Він каже, що ще обовʼязково досліджують причини, які вплинули на погодження людини, однак до підписання не дійшло.

За його словами, на етапі підписання — ще 1500 осіб.

Нагадаємо, молодша лейтенантка Алла Пунько розповіла, що наразі бійці за проєктом "18–24" не беруть участь у бойових діях. Вони проходять навчання.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що незабаром добровольці контракту "18-24" отримають виплату у розмірі один мільйон гривень.