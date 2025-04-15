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До контракту 18-24 додали ще дев'ять доступних посад — деталі

15 квітня 2025 12:33
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
За контрактом 18-24 тепер доступно вдвічі більше посад, — МО
Добровольці. Ілюстративне фото: 10-та ОГШБр
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що в Україні продовжує розвиватися проєкт "Контракт 18-24". Тепер для добровольців доступні нові посади у війську.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram у вівторок, 15 квітня.

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Збільшення переліку посад

"Розширюємо можливості для громадян, які хочуть добровільно долучитися до захисту України. Ми збільшили перелік посад, які доступні для добровольців", — йдеться у повідомленні.

Тепер кожен, хто готовий долучитися до війська, може обрати напрямок, де його навички і вміння будуть найефективніші. Кількість посад збільшили вдвічі — до 18:

  • старший стрілець-номер обслуги;
  • кулеметник;
  • кулеметник-розвідник;
  • старший навідник;
  • розвідник-навідник;
  • розвідник-номер обслуги;
  • розвідник-радіотелефоніст;
  • розвідник-оператор;
  • старший розвідник-стрілець-снайпер.

Раніше в рамках проєкту були доступні лише дев'ять посад: стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар, помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник, розвідник та старший розвідник.

У міністерстві уточнили, що наразі в проєкті беруть участь 16 бригад ЗСУ. Його метою є забезпечення більшої можливості воїнам свідомо обирати свою роль, ефективно служити та отримувати гідну фінансову й соціальну підтримку.

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Скриншот допису Міноборони
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Скриншот допису Міноборони

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