За контрактом 18-24 тепер доступно вдвічі більше посад, — МО

Добровольці. Ілюстративне фото: 10-та ОГШБр

Міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що в Україні продовжує розвиватися проєкт "Контракт 18-24". Тепер для добровольців доступні нові посади у війську.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram у вівторок, 15 квітня.

Реклама

Читайте також:

Збільшення переліку посад

"Розширюємо можливості для громадян, які хочуть добровільно долучитися до захисту України. Ми збільшили перелік посад, які доступні для добровольців", — йдеться у повідомленні.

Тепер кожен, хто готовий долучитися до війська, може обрати напрямок, де його навички і вміння будуть найефективніші. Кількість посад збільшили вдвічі — до 18:

старший стрілець-номер обслуги;

кулеметник;

кулеметник-розвідник;

старший навідник;

розвідник-навідник;

розвідник-номер обслуги;

розвідник-радіотелефоніст;

розвідник-оператор;

старший розвідник-стрілець-снайпер.

Раніше в рамках проєкту були доступні лише дев'ять посад: стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар, помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник, розвідник та старший розвідник.

У міністерстві уточнили, що наразі в проєкті беруть участь 16 бригад ЗСУ. Його метою є забезпечення більшої можливості воїнам свідомо обирати свою роль, ефективно служити та отримувати гідну фінансову й соціальну підтримку.

Скриншот допису Міноборони

Скриншот допису Міноборони

Раніше адвокат розповіла про мобілізацію після 50 років. Призов громадян у такому віці хоч і відбувається на загальних засадах, але все ж має певні нюанси.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про знижку на штраф від ТЦК в розмірі 50%.