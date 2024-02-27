Контракт или мобилизация — в ТЦК ответили, что лучше

Бойцы Вооруженных сил Украины тренируются. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Начальник Кременчугского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки Мирослав Волков сравнил преимущества мобилизации и службы по контракту. По его словам, разница незначительна, однако контракт имеет свои положительные стороны.

Об этом Мирослав Волков рассказал в интервью Телеграфу в понедельник, 26 февраля.

"Плюсы" службы по контракту

"Военнослужащим при подписании контракта выплачивается единовременная помощь: для военных рядового состава — 21 472 грн, для сержантского и старшинского состава — 24 156 грн и для лиц офицерского состава — 26 840 грн. А при переводе в другое место службы подъемные", — отметил руководитель ТЦК.

По его словам, подписавший контракт имеет право стать на квартирный учет и в будущем получить жилье или средства на его покупку. Кроме того, у таких военнослужащих несколько больше социальных гарантий.

Служба по мобилизации

Волков заявил, что в соответствии с законодательством Украины мобилизация обязательна для всех, кто не забронирован. Сюда также входят правоохранители, спасатели и другие.

Глава ТЦК рассказал, что немало случаев, когда служащие из других силовых структур — ГСЧС, Нацполиции и т.п., с офицерскими спецзваниями призываются к Вооруженным силам в добровольном порядке. Они служат в тех званиях, которые у них есть, как у военнослужащих, в большинстве случаев — "солдат" или "сержант".

"Они выполняют боевые задания в составе своих подразделений в этих воинских званиях и в тех объемах, которые предусматриваются должностями с этими званиями", — добавил военный.

Напомним, что Волков рассказал, какое наказание грозит военнообязанному, не явившемуся в ТЦК за повесткой. По его словам, это лицо может заплатить штраф.

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