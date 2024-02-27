Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow Контракт или мобилизация — в ТЦК ответили, что лучше arrow

Контракт или мобилизация — в ТЦК ответили, что лучше

27 февраля 2024 04:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Контракт или мобилизация — в ТЦК ответили, что лучше
Бойцы Вооруженных сил Украины тренируются. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Начальник Кременчугского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки Мирослав Волков сравнил преимущества мобилизации и службы по контракту. По его словам, разница незначительна, однако контракт имеет свои положительные стороны.

Об этом Мирослав Волков рассказал в интервью Телеграфу в понедельник, 26 февраля.

"Плюсы" службы по контракту

"Военнослужащим при подписании контракта выплачивается единовременная помощь: для военных рядового состава — 21 472 грн, для сержантского и старшинского состава — 24 156 грн и для лиц офицерского состава — 26 840 грн. А при переводе в другое место службы подъемные", — отметил руководитель ТЦК.

По его словам, подписавший контракт имеет право стать на квартирный учет и в будущем получить жилье или средства на его покупку. Кроме того, у таких военнослужащих несколько больше социальных гарантий.

Служба по мобилизации

Волков заявил, что в соответствии с законодательством Украины мобилизация обязательна для всех, кто не забронирован. Сюда также входят правоохранители, спасатели и другие.

Глава ТЦК рассказал, что немало случаев, когда служащие из других силовых структур — ГСЧС, Нацполиции и т.п., с офицерскими спецзваниями призываются к Вооруженным силам в добровольном порядке. Они служат в тех званиях, которые у них есть, как у военнослужащих, в большинстве случаев — "солдат" или "сержант".

"Они выполняют боевые задания в составе своих подразделений в этих воинских званиях и в тех объемах, которые предусматриваются должностями с этими званиями", — добавил военный.

Напомним, что Волков рассказал, какое наказание грозит военнообязанному, не явившемуся в ТЦК за повесткой. По его словам, это лицо может заплатить штраф.

Также мы сообщали, что известно, кого из украинцев мобилизация коснется в марте 2024 года. Известен список категорий.

ВСУ
Украина
мобилизация
война в Украине
ТЦК и СП
военнообязанные
війна
контракт
военнослужащие

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

Новость с видео

20:45 Медовик за 20 минут на сковороде — без раскатки коржей

Актуальное по теме