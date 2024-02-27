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Контракт чи мобілізація — у ТЦК відповіли, що краще

27 лютого 2024 04:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Контракт чи мобілізація — у ТЦК відповіли, що краще
Бійці Збройних сил України тренуються. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Начальник Кременчуцького районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Мирослав Волков порівняв переваги мобілізації та служби за контрактом. За його словами, різниця незначна, однак контракт має свої позитивні сторони.

Про це Мирослав Волков розповів в інтерв'ю Телеграфу в понеділок, 26 лютого.

"Плюси" служби за контрактом

"Військовослужбовцям при підписанні контракту виплачується одноразова допомога: для військових рядового складу — 21 472 грн, для сержантського та старшинського складу — 24 156 грн та для осіб офіцерського складу — 26 840 грн. А при переводі до іншого місця служби підйомні", — зазначив керівник ТЦК.

За його словами, той, хто підписав контракт, має право стати на квартирний облік і в майбутньому отримати житло чи кошти на його покупку. Крім того, такі військовослужбовці мають дещо більше соціальних гарантій.

Служба за мобілізацією

Волков заявив, що відповідно до законодавства України мобілізація обов'язкова для всіх, хто не є заброньованим. Сюди також входять правоохоронці, рятувальники та інші.

Очільник ТЦК розповів, що чимало випадків, коли службовці з інших силових структур – ДСНС, Нацполіції тощо, з офіцерськими спецзваннями призиваються до Збройних сил в добровільному порядку. Вони служать у тих званнях, що в них є, як у військовослужбовців, в більшості випадків — "солдат" або "сержант".

"Вони виконують бойові завдання у складі своїх підрозділів в цих військових званнях й у тих обсягах, які передбачаються посадами з цими званнями", — додав військовий.

Нагадаємо, що Волков розповів, яке покарання загрожує військовозобов'язаному, який не з'явився до ТЦК за повісткою. За його словами, ця особа може сплатити штраф.

Також ми повідомляли, що відомо, кого з українців мобілізація торкнеться в березні 2024 року. Відомий перелік категорій.

ЗСУ
Україна
мобілізація
війна в Україні
ТЦК та СП
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