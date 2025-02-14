Как военнослужащие комментируют проект "Контракт 18–24"

Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: nv.ua

Мобилизации 18-летних в Украине не будет, однако, согласно проекту "Контракт 18–24" юноши, которым еще не исполнилось 25 лет, могут присоединиться к армии по годовому контракту и получить миллион гривен. Некоторые военнослужащие отнеслись к такой инициативе негативно.

В частности, украинский адвокат, военнослужащий ВСУ, общественный деятель и правозащитник капитан Маси-Мустафа Найем заявил, что особыми условиями мобилизации для 18-летних государство обесценивает тех, кто в начале полномасштабного вторжения добровольно пошел в армию.

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Скриншот сообщения Маси-Мустафы Найема

Реакция военнослужащих на проект "Контракт 18–24"

По словам Найема, в течение суток он получил возмущенные комментарии в сторону МОУ от пяти побратимов.

"Такое впечатление, что выбирая между непопулярными решениями, решили пренебречь мотивацией тех, кто уже на службе. Потому что они же уже на службе — вдруг что — можно будет нажать и заткнуть их", — написал военный.

Журналист и военнослужащий Евгений Спирин считает, что проект "Контракт 18–24" создает условия для раскола украинского войска:

"Послужите, мальчики. Вот вам миллион, дом, потом через год езжайте на Мадейру. А эти — хлам. Что с них взять. Они тут и сдохнут. Кому они нужны — мусор отработанный. Ну-ну. P.S. Это тупо краткая инструкция, как устроить раскол".

Скриншот сообщения Евгения Спирина

Руководитель медицинской службы "УЛЬФ" Алина Михайлова подчеркнула, что армия — это не вакансия, где новых работников нужно заманивать лучшими условиями, а общее дело. По ее мнению, если государство не ценит тех, кто несет эту войну на себе, новые контракты ситуацию не спасут. Также военнослужащая сообщила, что после мобилизации не получала зарплату в течение пяти месяцев, а некоторые из воинов до сих пор не получили выплаты за ранения или судятся за компенсацию погибшего побратима.

Такого же мнения придерживается и заместитель командира бригады "Азов" Сергей Цисарук с позывным "Мольфар".

"Все возмущаются новыми контрактами для молодежи, но никого не волнует разница в выплатах семьям военных до 24 февраля 2022 года и после. А это история о значительно большей несправедливости, чем ваш годовой контракт", — написал он в соцсети Х.

Все так возмущаются новыми контрактам для молодежи, но никого не волнует разница в выплатах семьям погибших военных до 24.02.22 и после.

А это история о значительно большей не справедливости, чем ваш годовой контракт. - Мольфар (@Molfar_4308) February 11, 2025

А вот экс-руководитель "Дії" Мстислав Баник, который добровольно вступил в ряды ВСУ, поддерживает условия контактной службы для молодежи.

"Последний месяц я провел в ТЦК, ВСП и с различными кандидатами по рекрутингу. Так вот, поверьте мне, без контрактов для молодежи у нас нет шансов. А то сначала сетовать на больных дедов в пехоте и молодых уклонистов, а потом быть против 18–24 — не очень последовательно", — заявил боец.

Контракты 18-24



Последний месяц я провел в ТЦК, ВСП и с различными кандидатами по рекрутингу. Так вот, поверьте мне - без контрактов для молодежи у нас нет шансов.



А то сначала жаловаться на больных дедов в пехоте и молодых ухилесов, а потом быть против 18-24 - не очень последовательно. - Мстислав Баник (@mstyslavbanik) February 11, 2025

Напомним, нардеп Алексей Гончаренко рассказал о нюансах проекта "Контракт 18–24". Главным условием годового контракта является не менее шести месяцев участия в боевых действиях.

Ранее мы сообщали, что подать заявку на "Контракт 18–24" можно в "Резерв+". Чтобы воспользоваться услугой, нужно обновить приложение.