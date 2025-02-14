Як військовослужбовці коментують проєкт "Контракт 18–24"

Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: nv.ua

Мобілізації 18-річних в Україні не буде, однак, згідно із проєктом "Контракт 18–24" юнаки, яким ще не виповнилося 25 років, можуть долучитися до війська за річним контрактом і отримати мільйон гривень. Деякі військовослужбовці поставилися до такої ініціативи негативно. Зокрема, український адвокат, військовослужбовець ЗСУ, громадський діяч і правозахисник капітан Масі-Мустафа Найєм заявив особливими умовами мобілізації для 18-річних держава знецінює тих, хто на початку повномасштабного вторгнення добровільно пішов до армії.

Про це він у вівторок, 12 лютого, написав у Facebook.

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Скриншот повідомлення Масі-Мустафи Найєма

Реакція військовослужбовців на проєкт "Контракт 18–24"

За словами Найєма, упродовж доби він отримав обурені коментарі в бік МОУ від п'ятьох побратимів.

"Таке враження, що обираючи між непопулярними рішеннями, вирішили знехтувати мотивацією тих, хто вже на службі. Бо вони ж уже на службі — раптом що — можна буде натиснути й заткнути їх", — написав військовий.

Журналіст і військовослужбовець Євген Спірін вважає, що проєкт "Контракт 18–24" створює умови для розколу українського війська:

"Послужіть, хлопчики. Ось вам мільйон, будинок, потім за рік їдьте на Мадейру. А ці — мотлох. Що з них узяти. Вони тут і здохнуть. Кому вони треба — сміття відпрацьоване. Ну-ну. P.S. Це тупо коротка інструкція, як влаштувати розкол".

Скриншот повідомлення Євгена Спіріна

Керівниця медичної служби "УЛЬФ" Аліна Михайлова наголосила, що армія — це не вакансія, де нових працівників потрібно замінювати кращими умовами, а спільна справа. На її думку, якщо держава не цінує тих, хто несе цю війну на собі, нові контракти ситуацію не врятують. Також військовослужбовиця повідомила, що після мобізації не отримувала зарплату впродовж п'яти місяців, а дехто з воїнів досі не отримав виплати за поранення або судиться за компенсацію загиблого побратима.

Такої ж думки дотримується й заступник командира бригади "Азов" Сергій Цисарук із позивним "Мольфар".

"Усі обурюються новими контрактами для молоді, але нікого не хвилює різниця у виплатах сім'ям військових до 24 лютого 2022 року й після. А це історія про значно більшу несправедливість, чим ваш річний контракт", — написав він у соцмережі Х.

Всі так обурюються новими контрактам для молоді, але нікого не хвилює різниця у виплатах сім'ям загиблих військових до 24.02.22 і після.

А це історія про значно більшу не справедливість, чим ваш річний контракт. — Мольфар (@Molfar_4308) February 11, 2025

А от екскерівник "Дії" Мстислав Банік, який добровільно долучився до лав ЗСУ, підтримує умови контактної служби для молоді.

"Останній місяць я провів у ТЦК, ВРП і з різними кандидатами з рекрутингу. Так от, повірте мені, без контрактів для молоді в нас немає шансів. А то спочатку нарікати на хворих дідів у піхоті та молодих ухилянтів, а потім бути проти 18–24 — не дуже послідовно", — заявив боєць.

Контракти 18-24



Останній місяць я провів в ТЦК, ВСП і з різними кандидатами по рекрутингу. Так от, повірте мені — без контрактів для молоді у нас немає шансів.



А то спочатку скаржитись на хворих дідів в піхоті і молодих ухилесів, а потім бути проти 18-24 — не дуже послідовно. — Мстислав Банік (@mstyslavbanik) February 11, 2025

Нагадаємо, нардеп Олексій Гончаренко розповів про нюанси проєкту "Контракт 18–24". Головною умовою річного контракту є щонайменше шість місяців участі в бойових діях.

Раніше ми повідомляли, що подати заявку на "Контракт 18–24" можна в "Резерв+". Щоб скористатися послугою, потрібно оновити застосунок.