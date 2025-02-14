Нардеп Олексій Гончаренко пояснив, які нюанси має проєкт "Контракт 18–24"

Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: armyinform.com

Громадяни віком від 18 до 24 років можуть служити в армії за річним контрактом. Головною умовою такого контракту є участь у бойових діях, мінімальна тривалість якої має за рік служби бути не менш ніж шість місяців.

Про нюанси проєкту "Контракт 18–24", згідно з яким молоді українці зможуть на контрактній основі отримати мільйон гривень, повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

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Служити за контрактом можна, обіймаючи наступні посади:

стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар;

помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник;

розвідник, старший розвідник.

Підготовка молодих бійців до служби включатиме кілька етапів: від 45 діб проходження посиленої підготовки та базової загальновійськової підготовки, від 14 діб фахової підготовки та курс адаптації у військовій частині тривалістю 14 діб.

Мільйон гривень військовим віком до 25 років, які служитимуть за контрактом, виплачуватимуть частинами: 200 тисяч гривень вони отримають протягом п'ятьох днів після підписання контракту та вступу на посаду, 300 тисяч гривень — упродовж п'яти днів після проходження відповідної підготовки та залучення до виконання бойових завдань, а ще 500 тисяч гривень — у день виключення зі списків особового складу військової частини або ж, якщо боєць вирішить продовжити службу, в останній день дії контракту.

Якщо військовослужбовець систематично порушуватиме умови контракту, йому доведеться в повному обсязі відшкодувати отриману від держави грошову допомогу.

Громадян, які пройдуть службу за річним контрактом, упродовж наступного року не мобілізуватимуть. До того ж вони матимуть право перетинати кордон.

Нагадаємо, подати заявку на "Контракт 18–24" можна в "Резерв+". Щоб скористатися послугою, потрібно оновити застосунок.

Раніше парамедик Юлія "Тайра" Паєвська заявила, що ідея щодо залучення до контрактної служби молоді віком від 18 до 24 років перспективна. Також вона наголосила, що важливо боротися з дезінформацією, яка підриває єдність українців.